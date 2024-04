Sabemos que mantener fresca tu bebida favorita no es nada fácil en temporada de calor , por lo que puedes recurrir a gastar en comprar una nueva botella de agua fría, pero eso solo afecta tus finanzas personales, pero recuerda que todo tiene solución y en las plataformas digitales es cada vez más fácil tenerla a la mano, por ello, traemos para ti una lista de cinco termos ideales para mantener tus bebidas superfrescas.

El termo deportivo cuenta con doble pared plástica, que mantiene los líquidos fríos hasta por 5 horas. Conserva la temperatura ideal de tus bebidas mientras terminas tu rutina. No se recomienda usar con bebidas calientes.

5

Termo para Agua Fría

El termo VANOW mantiene las bebidas heladas durante 24 horas y calientes hasta 12 horas con doble pared y aislamiento al vacío. Esta botella de agua de acero inoxidable sin BPA no transfiere sabores, no suda y no se oxida.