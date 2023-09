Cuatro platillos para las noches entre semana: Te mereces esta pasta

Esta receta está llena de sabor y es bastante generosa con la crema para batir, además no es difícil de hacer. Si no tienes o no quieres comprar oporto o marsala, un vino tinto seco sería un buen sustituto que además puedes maridar con la cena.

Rinde para 4 porciones.

Tiempo total de preparación: 30 minutos

Ingredientes:

5 tazas de caldo de pollo o verduras

1 taza de crema para batir

2 cucharaditas de polvo de champiñones porcini deshidratados (consulta el consejo que aparece al final de la receta)

4 cucharaditas de hojas de tomillo fresco

Sal kosher

1/3 de taza de aceite de oliva

680 gramos de champiñones mixtos frescos, como shiitake y cremini, finamente picados en pedazos de 6 milímetros

3 chalotes, finamente picados

4 dientes de ajo, finamente picados

Pimienta negra

1/3 de taza de vino oporto o marsala

450 gramos de espagueti delgado o pasta cabello de ángel

Preparación:

1. En una olla grande vierte el caldo y añade la crema para batir, el polvo de champiñones porcini (en caso de usarlo), 1 cucharadita de hojas de tomillo fresco y 2 cucharaditas de sal. Deja hervir a fuego alto.

2. Mientras el líquido hierve, calienta el aceite a fuego medio-alto en una sartén antiadherente grande (30 centímetros). Agrega los champiñones, los chalotes, el ajo y 2 cucharaditas de hojas de tomillo. Sazona generosamente con sal y pimienta y sofríe, revolviendo de vez en cuando, hasta que todo se caramelice y ablande, unos 12 minutos. Agrega el oporto y revuelve hasta que el alcohol se evapore y la mezcla esté casi seca, unos 2 minutos. Retira del fuego, reserva y cubre para mantener el calor.

3. Agrega la pasta a la mezcla de crema hirviendo, baja la flama a fuego medio y cocina, revolviendo con frecuencia con unas tenazas, hasta que la pasta esté al dente y haya absorbido la mayor parte del líquido y la salsa tenga una textura sedosa, de 6 a 7 minutos (no dejes de revolver durante los últimos minutos para asegurarte de que la pasta se cocine de manera homogénea. Agrega un chorrito de agua de ser necesario para que la mezcla no se espese demasiado). Sazona al gusto con sal y pimienta.

4. Vierte la pasta en tazones y sobre ella vierte la mezcla de champiñones y la cucharadita de hojas de tomillo restante y sirve de inmediato.

Consejos:

Puedes preparar champiñones porcini en polvo por una fracción de lo que cuestan en la tienda: solo procesa champiñones porcini deshidratados en un molino de especias hasta que se pulvericen. Con 450 gramos de champiñones deshidratados obtendrás 5 cucharadas de champiñones en polvo, aunque necesitarás pulverizar los champiñones picados en porciones más pequeñas.

— ALEXA WEIBEL