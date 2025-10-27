Dulce o truco: los dulces más divertidos para sorprender en la calaverita
Si este año quieres que los niños recuerden tu casa como la más divertida de la cuadra, no pueden faltar estos dulces originales para dar en la calaverita.
Los Panditas Boo son un clásico reinventado con formas y colores tenebrosos que encantan a todos. También puedes incluir dulces en forma de calavera, perfectos para mantener viva la tradición mexicana con un toque espeluznante. Otra opción muy creativa es la paleta Winis de Catrina, ideal para regalar con estilo y sabor. Si prefieres algo más internacional, los REESE’S White Ghosts combinan chocolate y crema de maní en forma de fantasma, una delicia que nunca falla. Y para cerrar con algo realmente aterrador, reparte gomitas de ojo de terror, un dulce que hará gritar de emoción (y risa) a los más pequeños.
1
Panditas Boo
Panditas para disfrutar en compañía. Edición de Halloween. Ricolino Panditas Boo, Halloween, Bolsa 22 Pzs De 15 G.
2
Dulces en Forma de Calavera
¡Descubre nuestra divertida colección de dulces Vero Boo! Este paquete contiene 73 piezas de deliciosas paletas con diseños espeluznantes y divertidos de calaveras en vibrantes colores como naranja, rojo y morado.
3
Paleta Winis de Catrina
Winis Catrina. Paleta de caramelo suave. 40 piezas.
4
REESE’S White Ghosts
Estos adorables fantasmas están hechos con mantequilla de maní cremosa cubierta de deliciosa crema blanca. Con forma de fantasmas espeluznantes y envueltos individualmente en envolturas temáticas de Halloween, estos dulces ofrecen un giro aterrador. Seguro que deleitarán a los trucos o tratadores que deseen algo único delicioso.
5
Gomitas de Ojo de Terror
Estos malvaviscos de gomitas de ojo son una delicia para los sentidos, con sabores dulces que encantarán a niños y adultos por igual. Sorprende a tus seres queridos en el Día de los Muertos con un regalo divertido y sabroso que seguramente apreciarán.