Dulce o truco: los dulces más divertidos para sorprender en la calaverita

Los Panditas Boo son un clásico reinventado con formas y colores tenebrosos que encantan a todos. También puedes incluir dulces en forma de calavera, perfectos para mantener viva la tradición mexicana con un toque espeluznante. Otra opción muy creativa es la paleta Winis de Catrina, ideal para regalar con estilo y sabor. Si prefieres algo más internacional, los REESE’S White Ghosts combinan chocolate y crema de maní en forma de fantasma, una delicia que nunca falla. Y para cerrar con algo realmente aterrador, reparte gomitas de ojo de terror, un dulce que hará gritar de emoción (y risa) a los más pequeños.

