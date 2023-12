Esta es la música navideña que no puede faltar en tu playlist

Una de las tareas más importantes para celebrar la Navidad es ser el DJ o el encargado de la música , si esa es tu misión, no te preocupes, traemos para ti una lista con las canciones navideñas más escuchadas en México y que no pueden faltar en tu playlist. Si quieres más canciones puedes buscar en YouTube o Spotify las mejores listas de reproducción.

Las fiestas decembrinas no se disfrutarían igual sin la clásica música que alegra los corazones y la rica cena familiar , si quieres armar la mejor playlist de la noche te traemos la lista con música navideña que no puede faltar en tu playlist.

Canciones navideñas clásicas y más escuchadas:

- White Christmas con Frank Sinatra

- All I Want for Christmas Is You con Mariah Carey

- Noche de paz con Luis Miguel

- Jingle Bell Rock con Daryl Hall & John Oaets

- El Año Viejo con Tony Camargo

- Rodolfo el Reno con Tatiana

- Ven a cantar con Yuri, Daniela Romo, Pandora, Manuel Mijares, Tatiana, Arianna, Óscar Athie, Denise de Kalafe, Heraldo Zúniga y Sergio Fachelli.

- El Burrito de Belén con La Rondallita

- Feliz Navidad con José Feliciano

- Arre Borriquito con Denise de Kalafe

- Un Año Más con Arthur Hanlon, Carlos Rivera, Gerardo Ortiz, Manuel Medrano, Matisse, Natalia Jiménez, Pandora, Reik, Veintiuno y Yuri

- It´s the Most Wonderful Time of the Year con Andy Williams

- Last Christmas con Wham!

- Oh Santa! con Mariah Carey, Ariana Grande y Jennifer Hudson

- My Only Wish (This Year) con Britney Spears.