Pintura Blanca y Negra

Todas las pinturas son a base de agua que permiten que se elimine fácil y rápidamente al limpiar la pintura de la cara con un paño jabonoso. No produce quemaduras en la piel, erupciones o alergias, no contiene parabenos, no es tóxico, hipoalergénica de grado cosmético superior, lo que la hace perfecta para niños.