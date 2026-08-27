¡Hora de un Pumpkin Spice Latte! Las mejores cafeteras de Amazon para hacer bebidas de temporada

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Para los amantes del café se viene una de las mejores épocas. Con la entrada del otoño, se da la bienvenida oficial al Pumpkin Spice Latte, una bebida hecha con una mezcla de sabores tradicionales que brinda confort

por Sara Navarrete
Vida
¡Hora de un Pumpkin Spice Latte! Las mejores cafeteras de Amazon para hacer bebidas de temporada

Puede que esta preparación no se escuche tan atractiva. Sin embargo, al probarla, se siente un juego de sabores únicos que solo se puede disfrutar en otoño. Para que no te quedes atrás en esta tendencia, te recomendamos estas cafeteras que puedes encontrar en Amazon: Krups, que gracias a su tecnología avanzada cuenta con funciones profesionales; Oster, especializada en frappés; Chefman, que promete una alta calidad en los resultados; Hamilton Beach, que incluye un espumador de leche incluido; Avera, que cuenta con un sistema multicápsula 3 en 1.

https://vanguardia.com.mx/vida/adios-verano-los-5-adornos-perfectos-para-recibir-el-otono-en-tu-hogar-CC23034776
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Krups
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Gracias a su exclusivo sistema Thermoblock, la máquina está lista para usar en 30 segundos; así podrás disfrutar de tus bebidas de manera fácil e inmediata. Asimismo, incluye un sistema de alta presión de hasta 15 bares con el que podrás preparar todo tipo de bebidas. La máquina es ajustable a tres posiciones regulables en altura de la bandeja, tazas grandes y termos, por lo que podrás elegir el nivel de temperatura de forma automática.
Costo en Amazon de $1,649.00
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Oster
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El dispositivo automático integra que mezcla frappés perfectamente granizados, utilizando el ciclo de licuar. El sistema de medición fácil integrado facilita preparar la proporción perfecta de café, agua y hielo. Incluye un vaso reutilizable de 650 ml con pajilla y tapa, además de un filtro reutilizable para mayor ahorro y menos desechos.
Costo en Amazon de $1,979.00
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Chefman
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Con esta cafetera experimentarás el sabor audaz y rico del espresso casero y evitarás las largas filas en un café. Cuenta con una potente bomba de 15 BAR y un espumador de leche incorporado facilitan la preparación de capuchinos y cafés con leche en su propia cocina. Esta máquina elaborada por expertos lleva tu taza de la mañana al siguiente nivel.
Costo en Amazon de $1,839.20
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Hamilton Beach
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Obtén la calidad de cafetería directo desde tu hogar con una operación sencilla. El dispositivo incluye un espumador de leche incluido, una bomba de 15 BAR italiano con depósito extraíble de fácil llenado. La cafetera te permite hacer Espresso, Capuccino, Latte y Mocha; puedes agregar o triturar hielo y disfrutar de deliciosos frappés.
Costo en Amazon de $1,557.00
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Avera
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Es compatible con cápsulas Nespresso, Dolce Gusto II y café molido tradicional. Cambia de formato al instante gracias a sus adaptadores incluidos y variados. Extrae al máximo aroma, cuerpo y una crema densa en cada extracción. Disfruta un espresso intenso o un café largo con calidad de cafetería en casa. Incluye 2 adaptadores versátiles, una cuchara medidora compactadora y pipa de mantenimiento. Todo lo necesario para operar bien desde el primer momento.
Costo en Amazon de $1,709.00
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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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