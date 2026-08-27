¡Hora de un Pumpkin Spice Latte! Las mejores cafeteras de Amazon para hacer bebidas de temporada
+ Seguir en Seguir en Google
Para los amantes del café se viene una de las mejores épocas. Con la entrada del otoño, se da la bienvenida oficial al Pumpkin Spice Latte, una bebida hecha con una mezcla de sabores tradicionales que brinda confort
Puede que esta preparación no se escuche tan atractiva. Sin embargo, al probarla, se siente un juego de sabores únicos que solo se puede disfrutar en otoño. Para que no te quedes atrás en esta tendencia, te recomendamos estas cafeteras que puedes encontrar en Amazon: Krups, que gracias a su tecnología avanzada cuenta con funciones profesionales; Oster, especializada en frappés; Chefman, que promete una alta calidad en los resultados; Hamilton Beach, que incluye un espumador de leche incluido; Avera, que cuenta con un sistema multicápsula 3 en 1.
https://vanguardia.com.mx/vida/adios-verano-los-5-adornos-perfectos-para-recibir-el-otono-en-tu-hogar-CC23034776
1
Krups
Gracias a su exclusivo sistema Thermoblock, la máquina está lista para usar en 30 segundos; así podrás disfrutar de tus bebidas de manera fácil e inmediata. Asimismo, incluye un sistema de alta presión de hasta 15 bares con el que podrás preparar todo tipo de bebidas. La máquina es ajustable a tres posiciones regulables en altura de la bandeja, tazas grandes y termos, por lo que podrás elegir el nivel de temperatura de forma automática.
2
Oster
El dispositivo automático integra que mezcla frappés perfectamente granizados, utilizando el ciclo de licuar. El sistema de medición fácil integrado facilita preparar la proporción perfecta de café, agua y hielo. Incluye un vaso reutilizable de 650 ml con pajilla y tapa, además de un filtro reutilizable para mayor ahorro y menos desechos.
3
Chefman
Con esta cafetera experimentarás el sabor audaz y rico del espresso casero y evitarás las largas filas en un café. Cuenta con una potente bomba de 15 BAR y un espumador de leche incorporado facilitan la preparación de capuchinos y cafés con leche en su propia cocina. Esta máquina elaborada por expertos lleva tu taza de la mañana al siguiente nivel.
4
Hamilton Beach
Obtén la calidad de cafetería directo desde tu hogar con una operación sencilla. El dispositivo incluye un espumador de leche incluido, una bomba de 15 BAR italiano con depósito extraíble de fácil llenado. La cafetera te permite hacer Espresso, Capuccino, Latte y Mocha; puedes agregar o triturar hielo y disfrutar de deliciosos frappés.
5
Avera
Es compatible con cápsulas Nespresso, Dolce Gusto II y café molido tradicional. Cambia de formato al instante gracias a sus adaptadores incluidos y variados. Extrae al máximo aroma, cuerpo y una crema densa en cada extracción. Disfruta un espresso intenso o un café largo con calidad de cafetería en casa. Incluye 2 adaptadores versátiles, una cuchara medidora compactadora y pipa de mantenimiento. Todo lo necesario para operar bien desde el primer momento.