Las mejores pantallas para maratonear series como se debe
Para disfrutar tus series favoritas como se debe, la elección de la pantalla es clave, ya que una buena televisión transforma cada escena en una experiencia mucho más envolvente.
15 enero 2026
Modelos como la LG de 65 pulgadas destacan por su tamaño y calidad de imagen ideal para maratones intensos, mientras que Samsung 50 pulgadas Crystal ofrece colores brillantes y gran nitidez para apreciar cada detalle. Si buscas una experiencia fluida con acceso directo a plataformas de streaming, Amazon Fire TV y Hisense Smart Fire TV integran practicidad y rendimiento en un solo equipo. Para espacios más pequeños, la TCL Smart TV de 40 pulgadas es una opción funcional que mantiene buena calidad de imagen sin sacrificar comodidad.
TE PUEDE INTERESAR: 5 artículos clave para despegar en tu nuevo hobby
1
LG 65 Pulgadas
Con mejoras significativas en el rendimiento, el procesamiento más rápido del procesador Alpha 7 AI Gen8 ahora ofrece una calidad de imagen 4K con mucha mejor nitidez y profundidad que antes.
2
Amazon Fire TV
Entretenimiento extraordinario en 4K: las películas y series cobran vida gracias a la compatibilidad vibrante de 4K Ultra HD, HDR 10, HLG y Dolby Digital Plus. Escenas que saltan de la pantalla: las calidades 4K Ultra HD, HDR 10 y HGL proporcionan una imagen más clara y vibrante con colores más vivos en comparación con la calidad Full HD de 1080p.
3
TCL Smart TV 40”
4
Hisense Smart Fire TV
Mejora inteligente en tiempo real para lograr contraste, color, claridad y detalles realistas.
5
SAMSUNG 50” Crystal
Procesador Crystal 4K; Disfruta cada tonalidad de color tal como fue diseñada, con una calidad de imagen mejorada gracias al potente escalado 4K. La tecnología de mapeo 3D de 16 bits optimiza la precisión del color, mientras que Adaptive Sound ajusta el audio en tiempo real según el tipo de contenido, brindándote una experiencia más envolvente y auténtica.