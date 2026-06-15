¿Listo para festejar a papá? Conoce estos 5 perfumes para hombres en Amazon, ideales para regalar
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Recuerda que, para este 2026, el Día del Padre se celebrará el 21 de junio. Así que alista el obsequio perfecto y celebra al máximo
15 junio 2026
Las fragancias siempre son una gran opción de regalo. Checa estas 5 recomendaciones de VANGUARDIA que seguro te interesarán para regalar a papá: Nautica Voyage, un aroma especial que recrea ese olor a ‘recién bañado’; Dior Sauvage, caracterizado por esa tonalidad que evoca un aire masculino sofisticado; Versace Eros, una fragancia magnética para una personalidad segura; Acqua Di Gio de Giorgio Armani, que inspira un olor acuático; y Carolina Herrera 212, que define la frescura moderna y urbana.
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1
Nautica Voyage
Huele principalmente a una manzana verde sumamente fresca, limpia y acuática, combinada con una sensación de brisa marina y un sutil fondo amaderado. En pocas palabras es un aroma sencillo, ultra fresco y muy versátil, considerado uno de los reyes de la relación calidad-precio en la perfumería masculina.
2
Dior Sauvage
Se trata de una explosión cítrica muy brillante y ultra limpia, fuertemente cargada de pimienta picante y un fondo mineral amaderado sumamente magnético que evoca versatilidad y modernidad.
3
Versace Eros
Este aroma es una combinación intensa, dulce y fresca de menta crujiente, manzana verde jugosa y una vainilla sumamente seductora. Es una fragancia magnética diseñada especialmente para hombres que destacan y proyectan una personalidad segura, moderna y con mucha energía.
4
Acqua Di Gio de Giorgio Armani
Este perfume te remite a unas vacaciones perfectas en el mar Mediterráneo. Es un perfume acuático por excelencia, que combina una brisa marina salada, cítricos muy jugosos y un fondo de maderas limpias.
5
Carolina Herrera 212
Huele a césped recién cortado, limpio y urbano, combinado con un toque de cítricos vibrantes y un fondo masculino muy sofisticado. Termina siendo el perfume que define el concepto de frescura moderna y urbana.