Los 5 mejores audífonos inalámbricos disponibles en Amazon
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Si eres de las personas que utiliza la música para cualquier actividad en su día a día, entonces debes optar por la comodidad, en cuanto a auriculares
VANGUARDIA te invita a revisar estos audífonos que prometen calidad y comodidad, ideales para usar todos los días mientras te ejercitas, trabajas o haces limpieza: Soundcore, hechos para durar hasta 10 horas; Sony, que destacan por su comodidad y ligereza; Huawei, que cuentan con super carga; Xiaomi, hechos con un diseño ergonómico; Ugreen, con los que podrás disfrutar de la música y sonidos ambientales al mismo tiempo.
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1. Soundcore
Dura hasta 10 horas por carga y 30 horas con el estuche, con solo 10 minutos de carga. Son ligeros y con un estuche pequeño, incluyen un cordón para llevarlos en el bolsillo o bolso. Son cómodos de usar todo el día y con cancelación pasiva de ruido. Cuentan con protección contra sudor y salpicaduras, perfectos para entrenamientos intensos o días de lluvia sin preocuparte por daños.
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2. Sony
Son compactos y ligeros para brindar comodidad durante el día. Resisten a 11 horas de uso y 11 horas más con el estuche de carga. Cuentan con conectividad multipunto para conectarlos a dos dispositivos a la vez. También destacan por su gran calidad de audio con su modo sonido ambiente para mantenerte presente.
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3. Huawei
Una vez completamente cargados, los auriculares soportan hasta 9 horas de escucha, y cuando se cargan varias veces con el estuche pueden soportar hasta 40 horas de reproducción. Cara auricular pesa menos de cuatro gramos y está diseñado para crear un ajuste ceñido, gracias a más de 300 mil muestras del canal auditivo y el análisis ergonómico basado en simulación.
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4. Xiaomi
La carcasa frontal ergonómica del auricular está optimizada para ajustarse a los contornos naturales del oído, reduciendo la presión localizada mientras que el diseño semi-in-ear evita molestias en el canal auditivo. Estas características se combinan para mejorar la comodidad de uso, de modo que puedas disfrutar de comodidad durante todo el día, ya sea al desplazarte, trabajar o relajarte.
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5. Ugreen
Disfruta de música y sonidos ambientales al mismo tiempo. Estos audífonos de oído abierto con ganchos bluetooth tipo conducción ósea, con silicona de grado médico y una diadema de titanio moldeable, se ajustan de forma segura y cómoda sin obstruir el canal auditivo. Perfectos para deportes, ciclismo y para usar todo el día, incluso con gadas. Sin presión, sin pérdida de calidad de sonido.