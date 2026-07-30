Los accesorios que no te deben faltar en la oficina para mayor productividad y comodidad

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El trabajo de oficina puede llegar a ser muy pesado si no se tienen las herramientas necesarias que brindan soporte y confort, para hacer más agradable la jornada laboral

por Sara Navarrete
Vida
Los accesorios que no te deben faltar en la oficina para mayor productividad y comodidad

La productividad y comodidad son dos ámbitos que van de la mano para tener una jornada laboral exitosa. Para ti, que puedes llegar a pasar más de 8 horas en la oficina, estos son los artículos que recomienda VANGUARDIA: organizador de cables, ideal para mantener el orden; organizador de escritorio, ya que mantener tu espacio despejado incluso de ayudará a no sentirte saturado; tablero de notas adhesivas, para cuando ocupes realizar anotaciones rápidas; soporte de computadora, que tiene un diseño ergonómico; alfombra, que aporta una vista diferente a tu escritorio a la vez que es ideal para el mouse.

https://vanguardia.com.mx/vida/que-no-se-enfrie-el-lonche-las-5-loncheras-de-amazon-mas-recomendadas-IB22454581
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Organizador de cables
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En un mundo repleto de nuevas tecnologías, estos organizadores de cables se asegurarán de que su espacio vital no parezca un peligro para la seguridad. Su diseño es compacto y no intrusivo, perfecto para unirse a cualquier superficie plana. Está hecho de silicona, un material resistente y duradero que se ajusta a la mayoría de los tamaños del cable sin deformarlo.
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Organizador de escritorio
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Le brinda más espacio para colocar artículos. El organizador de escritorio con cajones consta de 4 bandejas, 2 secciones con cerradura, portalápices, y portapañuelos. Es ideal para organizar fácilmente sus carpetas, cuadernos, bolígrafos, notas adhesivas y otros suministros. Con la ayuda de este organizador de escritorio con cajón ya no tendrás que preocuparte por no encontrar archivos cuando estés ocupado y con prisa.
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Tablero de notas adhesivas
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Recibirás dos tablas de notas para monitor de computadora que puedes pegar en los bordes izquierdo y derecho del monitor. Los paneles laterales de la computadora son adecuados para el trabajo doméstico o la oficina, brindando siempre comodidad. El material del soporte de notas laterales de la pantalla del ordenador es acrílico transparente, lo que lo hace duradero , simple, elegante, ligero y fácil de usar.
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Soporte de computadora
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El soporte para computadora portátil es compatible con todas las computadores de 10 a 14 pulgadas. El dispositivo tiene la capacidad de ajustarse en altura y ángulo de su portátil para una mejor ergonomía y así minimizar la fatiga del cuello. No se necesitan herramientas para el ajuste, solo basta con un empuje o tracción, dependiendo si se ocupa mayor o menor altura. Además, su diseño abierto ofrece una buena ventilación y flujo de aire para evitar el sobrecalentamiento de su portátil.
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Alfombra para mouse
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Tiene una textura clara y natural, que aporta suavidad moderada y tácto cómodo en la mano. La alfombrilla para mouse grande se puede usar alternativamente en invierno y verano, y está disponible para casi todos los tipos de mouse, haciendo que éste se mueva de manera rápida y precisa. También funciona como una almohadilla de escritura.
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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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