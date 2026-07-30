Los accesorios que no te deben faltar en la oficina para mayor productividad y comodidad
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El trabajo de oficina puede llegar a ser muy pesado si no se tienen las herramientas necesarias que brindan soporte y confort, para hacer más agradable la jornada laboral
La productividad y comodidad son dos ámbitos que van de la mano para tener una jornada laboral exitosa. Para ti, que puedes llegar a pasar más de 8 horas en la oficina, estos son los artículos que recomienda VANGUARDIA: organizador de cables, ideal para mantener el orden; organizador de escritorio, ya que mantener tu espacio despejado incluso de ayudará a no sentirte saturado; tablero de notas adhesivas, para cuando ocupes realizar anotaciones rápidas; soporte de computadora, que tiene un diseño ergonómico; alfombra, que aporta una vista diferente a tu escritorio a la vez que es ideal para el mouse.
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Organizador de cables
En un mundo repleto de nuevas tecnologías, estos organizadores de cables se asegurarán de que su espacio vital no parezca un peligro para la seguridad. Su diseño es compacto y no intrusivo, perfecto para unirse a cualquier superficie plana. Está hecho de silicona, un material resistente y duradero que se ajusta a la mayoría de los tamaños del cable sin deformarlo.
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Organizador de escritorio
Le brinda más espacio para colocar artículos. El organizador de escritorio con cajones consta de 4 bandejas, 2 secciones con cerradura, portalápices, y portapañuelos. Es ideal para organizar fácilmente sus carpetas, cuadernos, bolígrafos, notas adhesivas y otros suministros. Con la ayuda de este organizador de escritorio con cajón ya no tendrás que preocuparte por no encontrar archivos cuando estés ocupado y con prisa.
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Tablero de notas adhesivas
Recibirás dos tablas de notas para monitor de computadora que puedes pegar en los bordes izquierdo y derecho del monitor. Los paneles laterales de la computadora son adecuados para el trabajo doméstico o la oficina, brindando siempre comodidad. El material del soporte de notas laterales de la pantalla del ordenador es acrílico transparente, lo que lo hace duradero , simple, elegante, ligero y fácil de usar.
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Soporte de computadora
El soporte para computadora portátil es compatible con todas las computadores de 10 a 14 pulgadas. El dispositivo tiene la capacidad de ajustarse en altura y ángulo de su portátil para una mejor ergonomía y así minimizar la fatiga del cuello. No se necesitan herramientas para el ajuste, solo basta con un empuje o tracción, dependiendo si se ocupa mayor o menor altura. Además, su diseño abierto ofrece una buena ventilación y flujo de aire para evitar el sobrecalentamiento de su portátil.
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Alfombra para mouse
Tiene una textura clara y natural, que aporta suavidad moderada y tácto cómodo en la mano. La alfombrilla para mouse grande se puede usar alternativamente en invierno y verano, y está disponible para casi todos los tipos de mouse, haciendo que éste se mueva de manera rápida y precisa. También funciona como una almohadilla de escritura.