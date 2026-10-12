Los disfraces de Halloween más divertidos para adultos en Amazon

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La emoción por disfrazarse en Halloween no es únicamente de infancias. Para adultos se pueden organizar reuniones y concursos de vestuarios, o bien, para acompañar a los pequeños en su recorrido para pedir dulces

por Sara Navarrete
Vida
Los disfraces de Halloween más divertidos para adultos en Amazon

Amazon ofrece una gran cantidad de opciones. Conoce aquí algunas que pueden funcionar para ti: calabaza, sencillo pero divertido; esqueleto, que está hecho para brillar en la oscuridad; caperucita roja, que tiene un tejido suave al tacto con la piel; ghostface, si quieres hacer un tributo a un clásico del terror; plátano, que se ha vuelto viral en los últimos años.

https://vanguardia.com.mx/vida/las-freidoras-de-aire-mas-recomendadas-de-amazon-IG24009111
1
Calabaza
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El poncho de calabaza cuenta con estampado de cara sonriente con pestañas, cuello con borde de hoja verde y bordes dentados. El diseño es llamativo y festivo, y promete hacerte resaltar en cualquier evento. Está fabricado de poliéster suave y ligero con costuras limpias y bien terminadas.
Costo en Amazon de $219.00
2
Esqueleto
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Este traje incluye un mono con capucha negro con un diseño de esqueleto por la parte de enfrente. La cremallera permite ponerse y quitarse rápidamente, y tiene bolsillos para guardar tus pertenencias. El material es de poliéster, 100% duradero, ultra suave y acogedor.
Costo en Amazon de $359.99
3
Caperucita roja
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Incluye una capa negra y roja, dos colores adaptables tanto para hombre como para mujer. El tejido es suave y ligero, no irrita la piel incluso después de muchas horas puesta. Es una gran opción para Halloween.
Costo en Amazon de $149.00
4
Ghostface
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Está hecho de poliéster que no solo es fácil de usar, sino que también tiene buena transpirabilidad y resistencia al desgaste, lo que le permite tener una experiencia cómoda en la fiesta. Incluye una túnica con capucha y mandas drapeadas, una máscara, un par de guantes y una daga de utilería.
Costo en Amazon de $189.90
5
Plátano
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Destaca por su diseño, captando instantáneamente la atención en fiestas de Halloween, eventos escolares o presentaciones cómicas. Su forma realista y su vibrante color amarillo garantizan risas y momentos inolvidables.
Costo en Amazon de $129.00
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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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