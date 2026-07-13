Prepárate para la playa con estos trajes de baño de Amazon para hombres
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Esta plataforma de ventas ofrece una gran variedad de bañadores que cuentan con estilo, confort y seguridad para disfrutar del mar o la alberca sin preocupaciones
13 julio 2026
VANGUARDIA recomienda estos bañadores perfectos para el verano: Coofandy, hecho con tela de secado rápido; SlowTon, con forro interior tipo bóxer; Dakuly, que cuenta con bolsillos útiles; Queenada, que te protegerá de rozaduras; y Lecoonmx, que proporciona transpirabilidad.
https://vanguardia.com.mx/vida/lista-para-la-playa-revisa-estos-trajes-de-bano-de-amazon-ideales-para-disfrutar-este-verano-ND22035923
1
Coofandy
Los trajes de baño para hombres están hechos de 90% nylon y 10% elastano. Es de tela ligera y de secado rápido que puede mantener el cuerpo relajado y con sensación fresca. Los pantalones cortos de natación para hombre tienen un suave forro de malla triangular que proporciona protección personal.
2
SlowTon
El forro interior de compresión ha sido diseñado para solucionar problemas como rozaduras en la piel, específicamente en la entrepierna, que es más común en bañadores tradicionales. Además, su diseño 2 en 1 proporciona una mejor protección de la privacidad.
3
Dakuly
El traje de baño para hombres está diseñado 2 en 1, con bolsillos tanto en el interior como en el exterior, donde puede guardar artículos pequeños como teléfonos móviles y llaves para que no tenga que llevar demasiados artículos cuando viaje.
4
Queenada
Nuestro bañador para hombre lleva incorporado un forro de compresión que protege la piel de las rozaduras y evita que el bañador se pegue a la piel cuando está mojado. Súper suave, impermeable, de secado rápido, con forro de compresión, dos bolsillos laterales y un bolsillo de compresión forrado.
5
Lecoonmx
Los trajes de baño para hombre con forro de boxer proporcionan una mejor transpirabilidad y apoyo, evitan eficazmente que los pantalones cortos de natación se peguen a la piel cuando se empapan, perfectos para la playa de verano.