Protege tu hogar con estos 5 sistemas de cámaras de seguridad de Amazon

+ Seguir en Seguir en Google

¿Quién cuida tu hogar cuando no estás? Ante la incertidumbre de lo que podría llegar a suceder, escoge mejor prevenir cualquier tipo de ataque

por Sara Navarrete
Vida
13 abril 2026
Protege tu hogar con estos 5 sistemas de cámaras de seguridad de Amazon

Prevenir siempre será mejor que lamentar... y en cuestión de seguridad, esa frase tiene muchísimo más valor. Para ello, VANGUARDIA te recomienda estos 5 sistemas de cámaras para tu hogar: Tapo, popular por su gran capacidad de reconocimiento; Pthtechus, que destaca por su excelente visión nocturna infrarroja; Easytao, que se caracteriza por su doble función: foco y videocámara; Reobiux, que tiene una vista de 360 grados; pero también está Mercusys, que garantiza una visión completa de la zona.

https://vanguardia.com.mx/vida/buscas-activacion-fisica-checa-estos-5-kits-de-pesas-en-amazon-JB19905396
1
Tapo
Imagen Captura de pantalla 2026-04-13 16301
El lente de 3MP permite imágenes nítidas y claras incluso en la noche, que además detecta autos, personas o animales mientras activa una alarma de luz y sonido para proteger tu hogar. Su instalación es más que práctica, pues es ideal para estar en cualquier pared o techo, a la vez que puede ser conectada vía Ethernet o por WiFi.
Costo en Amazon de $679.00
2
Pthtechus
Imagen Captura de pantalla 2026-04-13 16311
La cámara de seguridad está equipada con dos lentes, una fija y otra giratoria, que proporcionan un campo de visión de 355°+90°. Esto le permite controlar completamente su área exterior para garantizar la máxima seguridad. El nuevo diseño de pantalla dual de doble lente facilita a los usuarios monitorear intuitivamente desde diferentes ángulos y mejora el efecto de monitoreo.
Costo en Amazon de $499.00
3
Easytao
Imagen Captura de pantalla 2026-04-13 16324
Esta cámara foco sirve tanto como lámpara que proporciona 200 lúmenes de iluminación, como foco de seguridad que se activa al detectar movimientos sospechosos. Su instalación es sumamente sencilla, pues solo necesita ser enroscada en cualquier socket estándar, igual que un foro normal. Además, promete una detección inteligente y de reconocimiento de personas.
Costo en Amazon de $479.00
4
Reobiux
Imagen Captura de pantalla 2026-04-13 16340
A través de la aplicación, puede controlar la camara wifi exterior para ajustar el ángulo de visión, con un rango máximo de 355° en horizontal y 90° en vertical. Puede monitorear en todas las direcciones tanto en interiores como en exteriores sin puntos ciegos, protegiendo la seguridad de su familia.
Costo en Amazon de $599.00
5
Mercusys
Imagen Captura de pantalla 2026-04-13 16351
Con un movimiento horizontal y vertical, ofrece una cobertura de 360°, garantizando una visión completa de la zona. Asimismo, cuenta con un audio bidireccional, es decir que escucha y responde en tiempo real, gracias al micrófono y altavoz integrados. Por lo que podrás interactuar con tu familia y mascotas en cualquier momento.
Costo en Amazon de $269.00
Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

TEMAS
compras por internet
Wishlist
Organizaciones
Amazon