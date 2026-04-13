Protege tu hogar con estos 5 sistemas de cámaras de seguridad de Amazon
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¿Quién cuida tu hogar cuando no estás? Ante la incertidumbre de lo que podría llegar a suceder, escoge mejor prevenir cualquier tipo de ataque
13 abril 2026
Prevenir siempre será mejor que lamentar... y en cuestión de seguridad, esa frase tiene muchísimo más valor. Para ello, VANGUARDIA te recomienda estos 5 sistemas de cámaras para tu hogar: Tapo, popular por su gran capacidad de reconocimiento; Pthtechus, que destaca por su excelente visión nocturna infrarroja; Easytao, que se caracteriza por su doble función: foco y videocámara; Reobiux, que tiene una vista de 360 grados; pero también está Mercusys, que garantiza una visión completa de la zona.
https://vanguardia.com.mx/vida/buscas-activacion-fisica-checa-estos-5-kits-de-pesas-en-amazon-JB19905396
1
Tapo
El lente de 3MP permite imágenes nítidas y claras incluso en la noche, que además detecta autos, personas o animales mientras activa una alarma de luz y sonido para proteger tu hogar. Su instalación es más que práctica, pues es ideal para estar en cualquier pared o techo, a la vez que puede ser conectada vía Ethernet o por WiFi.
2
Pthtechus
La cámara de seguridad está equipada con dos lentes, una fija y otra giratoria, que proporcionan un campo de visión de 355°+90°. Esto le permite controlar completamente su área exterior para garantizar la máxima seguridad. El nuevo diseño de pantalla dual de doble lente facilita a los usuarios monitorear intuitivamente desde diferentes ángulos y mejora el efecto de monitoreo.
3
Easytao
Esta cámara foco sirve tanto como lámpara que proporciona 200 lúmenes de iluminación, como foco de seguridad que se activa al detectar movimientos sospechosos. Su instalación es sumamente sencilla, pues solo necesita ser enroscada en cualquier socket estándar, igual que un foro normal. Además, promete una detección inteligente y de reconocimiento de personas.
4
Reobiux
A través de la aplicación, puede controlar la camara wifi exterior para ajustar el ángulo de visión, con un rango máximo de 355° en horizontal y 90° en vertical. Puede monitorear en todas las direcciones tanto en interiores como en exteriores sin puntos ciegos, protegiendo la seguridad de su familia.
5
Mercusys
Con un movimiento horizontal y vertical, ofrece una cobertura de 360°, garantizando una visión completa de la zona. Asimismo, cuenta con un audio bidireccional, es decir que escucha y responde en tiempo real, gracias al micrófono y altavoz integrados. Por lo que podrás interactuar con tu familia y mascotas en cualquier momento.