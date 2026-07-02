Protege tus ojos del sol con estas gafas que puedes encontrar en Amazon
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Los rayos UV, presentes en todo momento, no sólo afectan tu piel sino también tus ojos. Por ellos, debes cubrirlos y prevenir una probable ceguera en el futuro
2 julio 2026
VANGUARDIA recomienda estos lentes de sol que seguramente te servirán en esta temporada: Joopin, que ofrecen una protección del 100 por ciento; Hawkers, ideales tanto para hombres como para mujeres; Ray-Ban, que tienen un diseño que integra inteligencia artificial; Feisedy, destacadas por su diseño clásico de aviador; y Rivacc que cuenta con micas polarizadas.
https://vanguardia.com.mx/vida/como-dormir-en-las-nubes-conoce-los-5-mejores-colchones-de-amazon-que-prometen-buena-calidad-de-sueno-EC21767377
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Joopin
Los lentes de sol negros cuadrados unisex más icónicos y reconocibles. Según la marca, son citados como un modelo de los más populares. Sin estilos clásicos y básicos que no fallan entre todas las gafas de sol. Tienen un sentido de la moda impecable que mostrarán tu aventura, individualidad y autenticidad. El diseño es liviano y polarizado, ideales para cuando vas en bicicleta, conduces, corres, pescas, escalas o realizas otras actividades al aire libre. Ofrecen una protección UV al cien por ciento, reduciendo los reflejos del sol y protegiendo tus ojos, mejorando la claridad visual y ayudando a reducir la tensión ocular.
2
Hawkers
De acuerdo con la marca, se trata del diseño más icónico de lentes de sol y best seller de todos los tiempos. Este modelo presenta la forma de armazón distintiva de ONE en negro mate, con micas oscuras polarizadas, que otorga una visión sin reflejos y contraste natural de colores. La caja incluye funda de microfibra. Asimismo, debes saber que son unisex.
3
Ray-Ban
Puedes aprovechar el estilo icónico y la tecnología avanzada con los lentes Ray-Ban Meta. Según la descripción del artículo, los lentes sirven para tomar fotografías y grabar videos, escuchar música, llamar a manos libres o hacer preguntas a Meta AI, lo que los hace los más vendidos.
4
Feisedy
Son las clásicas gafas de sol aviadoras que siguen las últimas tendencias de moda y se inspiran en el estilo retro de los años 70. Las gentes geométricas audaces y el diseño de puente único hacen una declaración. Son la elección perfecta tanto para hombres como para mujeres, especialmente para actividades al aire libre. Feisedy puede brindar una experiencia de moda de alta calidad bajo el sol y en la naturaleza.
5
Rivacc
Destaca y atrae todas las miradas con estos innovadores lentes de sol hechos a mano con diseño italiano. Con estos, puedes disfrutar la comodidad de una visión sin reflejos y con alto grado de nitidez y ligereza. Tienen protección contra rayos del sol tipo UVA, UVB y UVC, con micas polarizadas categoría tres hechas de triacetato de celulosa. La excelente calidad estará disponible todos los días del año.