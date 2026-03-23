Protégete del sol: Conoce los 5 mejores bloqueadores faciales de Amazon
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En la época de calor que ya se siente en México, protégete de quemaduras originadas por los rayos UV en todo tu cuerpo y, especialmente, tu rostro. Para ello, VANGUARDIA recomienda los siguientes productos
23 marzo 2026
Entre los bloqueadores faciales que más destacan, se encuentran las siguientes marcas: Eucerin, caracterizado por su acabado mate y su ligereza en la piel en su aplicación; CeraVe, que promete ser resistente al sudor, agua y a la arena; mientras que La Roche-Posay es de rápida absorción gracias a su textura fluida; ISDIN, que es experto en controlar la oleosidad de la piel, a la vez que la hidrata; y Neutrogena no se queda atrás con su fórmula dermatológica que previene y minimiza los signos de la edad causados por los rayos UV.
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1
Eucerin
Tiene una fórmula de rápida absorción, ideal para pieles grasa con imperfecciones o tendencia al acné, además de que con su efecto mate reduce el brillo en la piel manteniendo un equilibrio con la hidratación natural de la piel. Asimismo, contiene licochalcona A y ácido glicirretinico con propiedades antioxidantes.
2
CeraVe
Se caracteriza por su resistencia al sudor, algua y arena, siendo ideal para llevar en vacaciones a la playa. Su fórmula promete una protección muy alta contra los rayos UVA+UVB con 24 horas de hidratación continua.
3
La Roche-Posay
Se trata de un protector solar con Mexoryl 400, el filtro UV más eficaz contra rayos ultra-largos. Además, se considera que es apto para todo tipo de piel, incluyendo las más sensibles, ya que no es comedogénico, no pica ni irrita. De esta forma, es apto para su uso diario.
4
ISDIN
Controla la oleosidad de la piel mientras que la hidrata. Su protección contra rayos UV está evaluada clínicamente en laboratorio y en condiciones reales de alta radiación solar. Su fórmula no irrita en los ojos y su tolerancia es óptima con una textura ultra ligera que no deja residuos, siendo apto para todo tipo de pieles.
5
Neutrogena
La fórmula dermatológica que utiliza previene y minimiza los signos de la edad, causados por los rayos UV, además de que controla la oleosidad de la piel hasta por 12 horas, gracias a su textura ultra ligera con efecto mate. El producto se caracteriza por estar libre de Oxybenzona, Triethanolamina y Parabenos y que su protección es superior con la nueva y exclusiva tecnología Heliplex XP.