Existe una parte en tu cerebro que desempeña la función de un jefe, existen jefes buenos que te llevan al éxito y jefes no tan buenos que te pueden hundir y meterte en problemas.

Todo el mundo tiene pensamientos raros, estúpidos o desagradables, nunca nadie debe escucharlos. Las personas con una buena función en el lóbulo frontal no los sueltan.

El Lóbulo Frontal está involucrado en funciones como organización, planeación anticipada, con la empatía, aprender de los errores que cometemos para no repetirlos una y otra vez.

TE PUEDE INTERESAR: Invidentes o con discapacidad visual podrán volver a ver gracias a un trasplante de córneas de colágeno

Cuando hay problemas en el Lóbulo Frontal podemos tener poca capacidad de atención, ser desorganizados, no controlamos los impulsos, procrastinamos, llegamos tarde a las citas, no pensamos las cosas antes de hacerlas o decirlas, tendemos a ser brutalmente honestos lo cual no ayuda mucho porque las relaciones humanas requieren tacto. Falta de empatía, tienden a ver lo negativo, mienten, se meten en conflictos, buscan el drama y terminan tomando muy malas decisiones.

Algunas cosas que impactan al lóbulo frontal son los hábitos poco saludables como fumar, la obesidad, golpes en la cabeza, algunos tipos de depresión.