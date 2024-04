Tu hogar, tu esencia. Consejos de una experta para tu hogar

Es toda la diferencia en la calidad de vida de un ser humano, y no solo de un ser humano, de cualquier ser vivo. El espacio que habitamos es esencial para nuestro estado de ánimo y cómo nos sentimos. Tener un espacio bien diseñado, estéticamente agradable, con una buena iluminación natural y un ambiente acogedor, no solo nos hace sentir mejor emocionalmente, sino que también puede influir positivamente en nuestra salud y bienestar en general. El tener un espacio bonito, que huela rico, que haya iluminación natural, entre otras cosas, te hace sentir mejor y te hace estar y vivir más sano, querer cuidarte.

Nos platicabas sobre los cambios drásticos que has visto en todos los ámbitos, no solo en el interiorismo y la arquitectura, sino también en la moda y la industria artística, como resultado de la pandemia, ¿cómo crees que esto ha afectado las tendencias de diseño de interiores y cuál es el resultado actual?

Hablando de estas tendencias, no puedo dejar de mencionar el mobiliario con formas curvas y orgánicas, como los sofás con siluetas de riñón o los sillones redondeados, que seguirán siendo protagonistas en el diseño de interiores. Personalmente, lo que más me emociona y siempre encuentro fascinante es el uso de materiales naturales. Especialmente me entusiasma la tendencia utilizar maderas puras y expuestas, sin capas de barniz ni otros acabados, permitiendo que las vetas y la textura natural de la madera sean el punto focal. También, los textiles naturales como el algodón y el lino son elementos que siempre añaden calidez y autenticidad a cualquier espacio. Además, hay propuestas innovadoras de materiales orgánicos, como el henequén, que se están utilizando de formas creativas y bellas en nuestro país. Estoy segura de que seguiremos viendo una fuerte presencia de estas fibras naturales en las tendencias de este año.

¿Crees que estas tendencias van de la mano con el mundo de la moda? ¿Y qué ves como resultado?

Por supuesto, yo siempre lo digo y soy muy creyente de que todas las ramas creativas están conectadas. Existe un hilo invisible que une a todas ellas, y posiblemente no te des cuenta, pero un diseñador de mobiliario está haciendo algo similar a lo que hace una diseñadora de moda porque ambos están inspirados en la misma fuente creativa. Aunque representen sus ideas de formas muy distintas, como espectador puedes percibir esa conexión entre ellas. Por lo tanto, es evidente que estas tendencias en el diseño de interiores están conectadas con el mundo de la moda, así como con otras disciplinas creativas como el arte y la música. Como resultado, vemos una interacción dinámica entre todas estas ramas, enriqueciendo la experiencia creativa y cultural en su conjunto.

Nos puedes contar, ¿cuáles son algunos proyectos o colaboraciones emocionantes que los lectores pueden esperar ver destacados en las próximas ediciones de las revistas?

¡Claro! Este año hay tres cosas que me emocionan especialmente. Primero, celebraremos los 20 años de nuestros premios llamados “Íconos del Diseño”. Esta celebración será hacia finales de año y será algo muy especial y emocionante. En segundo lugar, estuvimos en Guadalajara durante el Art Weekend del 1 al 4 de febrero y tuvimos una serie de eventos relacionados con el arte, la moda y otras ramas creativas. Como parte de este proyecto, preparamos una guía por la ciudad de Guadalajara, destacando todos los “Hot Spots” que no puedes dejar de visitar en GDL. Por último, en este mes de abril lanzaremos una edición dedicada al planeta y a la sustentabilidad, un tema que siempre me emociona mucho y que estamos ansiosos por compartir con nuestros lectores.

Hablando de temas verdes, ¿cómo incorporan la sustentabilidad y la conciencia ambiental en sus publicaciones?

La sustentabilidad es un pilar fundamental en Architectural Digest. Siempre tratamos de destacar aquellos proyectos que incorporan la sustentabilidad como parte de su ADN. Priorizamos estas iniciativas y propuestas de diseño en nuestras publicaciones. Personalmente, me gustaría llegar al punto en el que no tengamos que hablar de arquitectura sustentable o sostenible, sino que sea simplemente la arquitectura. Hasta que alcancemos ese punto, seguiremos dedicando una gran cantidad de esfuerzos para promover este tema y contagiar a las personas con la idea de hacer arquitectura más amigable con el medio ambiente.

Además, consideramos que la sustentabilidad también implica el uso de materiales locales en la arquitectura, ya que esto contribuye a reducir la huella de carbono y promueve la economía local. Pero no solo se trata de materiales, para nosotros la sustentabilidad también implica promover iniciativas que beneficien a las comunidades. Por ejemplo, en una próxima edición presentaremos un proyecto urbano en una ciudad pequeña de México que incluye un parque recreativo y un polideportivo. Este tipo de proyectos buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad y brindar oportunidades para un estilo de vida más saludable, lo cual también consideramos parte integral de la sustentabilidad.

Por último, ¿qué consejos le darías a alguien que quiera mantener su hogar al día con las tendencias de diseño sin tener que renovar completamente?

Mi consejo sería: ¡deja de pensar en las tendencias! Olvídate de las tendencias, no te obsesiones con lo que ves en Pinterest. En lugar de eso, busca quién eres tú, busca tu propio estilo, tu propio sello distintivo, y cómo puedes reflejarlo en tu hogar. Una vez que identifiques tu estilo personal, experimenta. No tengas miedo de probar cosas nuevas y atreverte a salir de tu zona de confort. Por ejemplo, no pasa nada si decides pintar toda la sala de negro; después de vivir con eso, podrías descubrir que te encanta y que los colores oscuros no hacen que el espacio se sienta pequeño como se suele pensar. Y si resulta que no te gusta después de todo, simplemente cambia a otro color. La clave es experimentar y permitirte explorar nuevas ideas y conceptos en el diseño de tu hogar.