Verano 2026: Estos son los termos más recomendados de Amazon para bebidas frías
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El calor que se vive en México este año puede ser sofocante. Para sobrellevarlo, no hay nada mejor que una bebida refrescante y, si se trata de agua, mucho mejor
22 junio 2026
Mantener una bebida fresca en temporada de verano es todo un reto si no cuentas con lo necesario. Conoce los termos más recomendados por VANGUARDIA: Easytao, diseñado a prueba de fugas; Vybloojug, que cuenta con doble tapa para beber; Moyac, hecho de acero inoxidable; Stanley, que promete ser tu vaso de ensueño; y Bottle Bottle, que cuenta con aislamiento de doble pared.
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1
Easytao
El termo cuenta con un diseño de aislamiento al vacío de doble pared que mantiene las bebidas frías hasta por 24 horas y calientes por 12. Cuenta con una tapa conectada al cuerpo para evitar pérdidas durante el uso. La asa de silicona ofrece un agarre cómodo, junto con un rendimiento a prueba de fugas, caídas y duradero.
2
Vybloojug
Esta botella de agua cuenta con una innovadora tapa de doble pico que le permite beber en posición vertical con una pajita incorporada o inclinarla hacia atrás para beber directamente de la taza, con un sello 100 por ciento a prueba de fugas. Cuenta con un revestimiento resistente a rayones, antideslizante y resistente al desgaste.
3
Moyac
Incluye una pajita plegable para que puedas beber sin desenroscar el tapón. Cuando la pajita está doblada, el agua no goteará. Además cuenta con un asa antideslizante, haciéndolo cómodo para transportar. El termo tiene un excelente rendimiento de conservación del calor y puede mantener las bebidas frías durante 10 horas y las calientes durante 5, dependiendo del entorno.
4
Stanley
El aislamiento de doble pared significa que las bebidas podrán permanecer heladas o calientes durante horas. La base estrecha es adaptable a casi cualquier portavasos de coche, haciéndolo más práctico. La pajilla permite beber sin esfuerzo y es resistente a las fugas cuando está cerrada. Asimismo, cuenta con un mango ergonómico y giratorio.
5
Bottle Bottle
Incluye dos tapas intercambiables con asa, ambas selladas y antifugas, ideales para transportar. También cuenta con aislamiento de doble pared para mantener las bebidas frías hasta 12 horas y calientes por 24 horas, conservando la temperatura durante el día en cualquier ambiente.