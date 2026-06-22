Verano 2026: Estos son los termos más recomendados de Amazon para bebidas frías

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El calor que se vive en México este año puede ser sofocante. Para sobrellevarlo, no hay nada mejor que una bebida refrescante y, si se trata de agua, mucho mejor

por Sara Navarrete
Vida
22 junio 2026
Verano 2026: Estos son los termos más recomendados de Amazon para bebidas frías

Mantener una bebida fresca en temporada de verano es todo un reto si no cuentas con lo necesario. Conoce los termos más recomendados por VANGUARDIA: Easytao, diseñado a prueba de fugas; Vybloojug, que cuenta con doble tapa para beber; Moyac, hecho de acero inoxidable; Stanley, que promete ser tu vaso de ensueño; y Bottle Bottle, que cuenta con aislamiento de doble pared.

https://vanguardia.com.mx/vida/checa-estas-5-billeteras-de-amazon-ideales-para-regalar-por-el-dia-del-padre-DO21492199
1
Easytao
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El termo cuenta con un diseño de aislamiento al vacío de doble pared que mantiene las bebidas frías hasta por 24 horas y calientes por 12. Cuenta con una tapa conectada al cuerpo para evitar pérdidas durante el uso. La asa de silicona ofrece un agarre cómodo, junto con un rendimiento a prueba de fugas, caídas y duradero.
Costo en Amazon de $272.00
2
Vybloojug
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Esta botella de agua cuenta con una innovadora tapa de doble pico que le permite beber en posición vertical con una pajita incorporada o inclinarla hacia atrás para beber directamente de la taza, con un sello 100 por ciento a prueba de fugas. Cuenta con un revestimiento resistente a rayones, antideslizante y resistente al desgaste.
Costo en Amazon de $539.00
3
Moyac
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Incluye una pajita plegable para que puedas beber sin desenroscar el tapón. Cuando la pajita está doblada, el agua no goteará. Además cuenta con un asa antideslizante, haciéndolo cómodo para transportar. El termo tiene un excelente rendimiento de conservación del calor y puede mantener las bebidas frías durante 10 horas y las calientes durante 5, dependiendo del entorno.
Costo en Amazon de $349.00
4
Stanley
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El aislamiento de doble pared significa que las bebidas podrán permanecer heladas o calientes durante horas. La base estrecha es adaptable a casi cualquier portavasos de coche, haciéndolo más práctico. La pajilla permite beber sin esfuerzo y es resistente a las fugas cuando está cerrada. Asimismo, cuenta con un mango ergonómico y giratorio.
Costo en Amazon de $985.47
5
Bottle Bottle
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Incluye dos tapas intercambiables con asa, ambas selladas y antifugas, ideales para transportar. También cuenta con aislamiento de doble pared para mantener las bebidas frías hasta 12 horas y calientes por 24 horas, conservando la temperatura durante el día en cualquier ambiente.
Costo en Amazon de $343.19
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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

TEMAS
Ola De Calor
Verano
compras por internet
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