¡Vive la última semana! Guía para disfrutar la Feria de Saltillo al máximo: Un recorrido inolvidable

Recorrer ese famoso, colorido y largo camino en zigzag con la finalidad de ganar todos los juegos de destreza parece sencillo: lanzar una pelota y derribar las latas apiladas en una plataforma. Sin embargo, en cada intento se encuentra una misteriosa fuerza que mantiene las latas firmes en su lugar. ¡Eso es lo que lo hace interesante! Porque aunque no consigas tu anhelado peluche, ganarás una experiencia inolvidable, llena de risas y diversión.

Parece un camino que nunca acaba. No puedes resistirte a la fascinación de cada puestito. Entras a cada uno de ellos, observas sombreros, llaveros, juegos tradicionales mexicanos, lentes de sol y alguna que otra ‘chuchería’. ¡Cada puesto es una ventana a un mundo de colores y tradiciones mexicanas!

Sigues caminando y te encuentras con un personaje icónico: el vendedor de cobijas. Con su peculiar tono de voz, escuchas que dice: “Le damos una, no, mejor dos, mejor todo por mil pesos, pero ando de buenas, y todo se lo dejo a 500 pesos porque ya me voy”. ¡Sin duda, son los mejores vendedores e improvisadores que has visto! Un talento que se pasa de generación en generación y forma parte de la cultura popular mexicana.