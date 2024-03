Vivir como un niño pequeño podría ser la clave del bienestar

Cuando se trata de la felicidad y de vivir bien, podemos aprender mucho de los niños pequeños.

Espera un momento: esto tiene su lógica. Hasan Merali, profesor asociado de pediatría en la Universidad McMaster y médico de urgencias pediátricas, ha tratado a miles de pacientes de entre 1 y 5 años. En su libro Sleep Well, Take Risks, Squish the Peas: Secrets From the Science of Toddlers for a Happier, More Successful Way of Life, escribe que este grupo etario tiene una inmerecida mala reputación.

“Un término que me disgusta mucho es el de ‘terribles dos’”, me dijo Merali, refiriéndose a las frases que se usan para describir a los niños de esa edad. “O ‘terribles tres’. ¿Te imaginas si etiquetáramos así a otro grupo de edad?”.

Sí, dijo, los niños pequeños hacen rabietas, pero las investigaciones sugieren que ocurren, en promedio, una vez al día y duran tres minutos.

El resto del tiempo, dijo Merali, los niños pequeños son modelos de bienestar. Compartió algunos buenos hábitos, comunes entre los menores de 5 años, que pueden mejorar tu salud mental y física.