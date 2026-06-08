¡Ya se hizo la carnita! Conoce los 5 asadores portátiles más recomendados de Amazon
+ Seguir en Seguir en Google
Deja de ponerle ‘peros’ a una deliciosa carnita asada fuera de casa y mejor checa estos asadores que te recomienda VANGUARDIA
8 junio 2026
Trasladar asadores grandes siempre ha sido una molestia, arruinando así las reuniones familiares o con amistades. Por eso, aquí te sugerimos estas opciones a buen precio: Selectshop, fabricado con acero inoxidable de alta calidad; Hikeo, que promete ser fácil de transporta; Novangua, que garantiza una parrilla más que duradera; Procatel, ideal para cocinar al aire libre; y Andromeda Inc., hecho con metal de alta resistencia.
https://vanguardia.com.mx/vida/disfruta-del-mundial-de-la-fifa-2026-con-las-pantallas-mas-recomendadas-de-amazon-BH21158876
1
Selectshop
Este juego de parrilla para barbacoa está fabricado con acero inoxidable resistente al calor, evitando que se deforme, por lo que puedes disfrutarlo por años sin preocupaciones. Cuenta con asas en los laterales para facilitar el movimiento de la parrilla, además tiene un diseño con detalles funcionales como la ventilación de aire en ambos extremos para mantener una distribución uniforme del calor y el flujo de aire, y patas de goma antideslizantes para mayor estabilidad.
2
Hikeo
Es ideal para llevar a campamentos, picnics, viajes o para reuniones en tu patio o jardín. Su diseño compacto y ligero permite transportarlo sin problema, y su parrilla tiene un espacio de cocción considerable para preparar una rica carne asada con tus amigos y familia. Su versatilidad te permite experimentar con una variedad de técnicas de cocción y el sabor inigualable de la parrilla al carbón, ya que en él puedes asar, ahumar y cocer a fuego lento tus alimentos.
3
Novangua
Este asador está fabricado en acero inoxidable, lo que lo hace resistente al óxido, corrosión y otras condiciones del clima. La parrilla está hecha del mismo material sin revestimiento, por lo que no es tóxica. Comparada con otras parrillas, es fácil de limpiar y apta para lavavajillas. Su forma de maletín hace que puedas llevarla a cualquier lugar sin esfuerzo. Puede preparar brochetas, cortes de carne y hot dogs. Asimismo, puedes utilizar este asador como un dispositivo para iniciar fogatas, calentar ollas y teteras.
4
Procatel
La parrilla está hecha de aluminio antiadherente. Es perfecta para la cocción de carnes como filetes y hamburguesas, como para cocinar al aire libre, en reuniones en el patio trasero de tu hogar. El asador cuenta con un difusor giratorio para calentar un asado uniforme, un molde de recipiente para la caída de jugos de alimentos para que no ensucie la estufa.
5
Andromeda Inc
Es una parrilla compacta con patas plegables tipo bisagra que facilita su transporte y almacenamiento. Ideal para llevar a campamentos, picnics, reuniones al aire libre, playa o jardin. Cuenta con una rejilla metálica resistente que permite cocinar carne, hamburguesas, salchichas, verduras y otros alimentos de forma uniforme. Está fabricada con un metal de alta resistencia con acabado en color negro.