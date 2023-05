“Fue como un repuesto, pero ya no hay otros repuestos. Es como si hubiera entrado a cubrir a alguien y no hay nadie más que pueda cubrirla. Fue completamente repentino” , señaló Valeria en entrevista para VANGUARDIA .

“Cuando mi mamá se murió a mí me faltaba un año para acabar la carrera, pero no estaba totalmente a cargo de Valentina porque estaba con mi papá. Cuando se muere, a mí me faltaba un mes para graduarme” , relató Valeria.

“Fue muy complicado porque además de no gustarme y no querer, no pude. Entonces fue como la negación y la frustración tomadas de la mano. Nunca quise ser abogada, pero ya que lo era no tuve la oportunidad de trabajar de eso y fue todavía más frustrante, no lo llamaría de otra manera”.

El 9 de mayo, cuando se realizó esta entrevista, Valeria acudió al festival del Día de las Madres en la primaria Anáhuac, donde Valentina estudia el quinto grado.

En ese sentido, contó que todos los días de las madres habían sido emocionales, aun antes de la muerte de su mamá, por la “relación compleja” que tenía con ella.

“Llegas a sentirte como si no lo estuvieras haciendo del todo bien porque aunque seas la mamá o la hija siempre hay mejores ejemplos y sientes que no los alcanzas”, contó Valeria.

Añadió que se ha dado cuenta de que el Día de la Madre, en comparación con el del Padre, es “tormentoso”, pues mientras en mayo los niños cantan y hacen bailables, en junio hacen actividades recreativas como carreras de costales.

Respecto a la experiencia o madurez que ha tenido Valentina desde la muerte de sus padres, Valeria declaró que “el duelo y la pérdida como los ching*zos, es la mejor manera de hacer crecer las cosas”.