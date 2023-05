Busca ayudar a madres solteras desde el Congreso del Estado

Diana Karina Molina es candidata a diputada local por la coalición Rescatemos Coahuila, de los partidos UDC y PVEM en el distrito 14, aunque no se define a sí misma como política.

Tiene 32 años y durante nueve ha sido la presidenta de Cohesión Humana Saltillo, además de ser madre soltera y productora de un programa en Radio Universidad.

Contó en entrevista con VANGUARDIA que haber dirigido por años su organización fue clave para ser invitada por el Partido Verde a participar como candidata.

“La constancia, la disciplina y el amor al proyecto fue lo que nos llevó a que ahora 9 años después empezamos con brigadas, servicios de asistencia legal, un equipo de nutriólogos, becas en universidades privadas, análisis clínicos gratis y lentes a bajo costo y a crédito”, detalló Molina.

Mencionó que durante la pandemia, Cohesión Humana Saltillo fue “la única organización civil que estuvo trabajando con la depresión y la ansiedad, dando asesorías psicológicas a través de una línea de WhatsApp las 24 horas”.

Dijo que ante la cantidad de personas que se acercaron a la organización, decidió abrir un programa de radio con el mismo nombre para atender causas y temas sociales.

Fue entonces que se le acercó la dirigencia local del Partido Verde para ofrecerle ser candidata y aceptó con la mentalidad de que, si bien es una responsabilidad muy grande, “a mí me gustan mucho los retos y conocer nuevos proyectos”.

“Lo que a mí me gustó del Partido Verde fue que confió en mí sin conocerme en persona, solamente por seguir mi trabajo. No les importó que fuera yo mujer, que fuera madre de familia. Esto es algo que me hizo confiar mucho en ellos y ser parte”, relató la candidata.

Molina añadió que no se considera política, solamente una ciudadana preocupada por ayudar a su comunidad desde hace nueve años.

Al respecto de ese calificativo y considerando que otros candidatos de su coalición se han postulado abiertamente a favor de la cuarta transformación, Molina mencionó que primero va a ver por las necesidades de su comunidad.

“Para mí primero sería apoyar a mi gente porque yo ya me comprometí en ese aspecto. Definitivamente primero sería checar las necesidades de mi gente, no tanto con la cuestión de las alianzas que tenga el partido”, agregó Molina.

Respecto al cambio de coalición que hizo el Partido Verde haciendo alianza con un partido que se considera de izquierda como es UDC, la candidata mencionó que “no estaba muy involucrada en cuestión política”.

“Me gustaría mucho que quienes desconocen el partido, se dieran la oportunidad incluso de asistir a las instalaciones, de conocer a los candidatos, de conocer a los representantes que tenemos, conocer un poquito más de su historia, porque a lo mejor no han tenido esa oportunidad de conocer un poquito más de la trayectoria de las propuestas de quienes están a cargo de las de de las actividades”, agregó.

En ese sentido, declaró que como sociedad “nos hemos dejado llevar mucho” por la fama, “que ya existe de otros partidos al momento de que llegan ciertos apoyos”, aunque aclaró que no quiso mencionar otros partidos “para no crear conflictos”.

En redes sociales, Diana Molina anunció una propuesta de aumentar la multa para quien arroje basura a las calles. Al preguntarle si era necesario aumentar la multa o priorizar poner las que ya existen en Saltillo, la candidata mencionó que “hay algunas propuestas que son del Partido Verde y que obviamente nosotros como equipo pues vamos a estar trabajando.

Yo ahorita en lo personal estoy trabajando más con las propuestas en cuestión de madres de familia, para los comerciantes y para la comunidad LGBTTI”.

En ese sentido, explicó que para las madres de familia buscará convenios con tiendas para que accedan a alimentos a bajo costo. Para los miembros de la comunidad LGBTTTI, detalló que buscará que accedan a nuevos centros médicos para que puedan realizarse pruebas de VIH y asesoramiento sobre cirugías estéticas.