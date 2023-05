Saltillo: ‘Una plancha no brinda satisfacción’, dice sexóloga

La mujer está reivindicando sus derechos sexuales, por eso el auge en la venta de juguetes eróticos para adultos en Saltillo y la apertura de explorar la sexualidad en lo individual y como pareja, informó Francisca Palacios Vásquez, psicóloga y sexóloga, quien indicó que desde 2020, por la pandemia, repuntaron las compras de este tipo de productos.

“Gracias a la pandemia es que se ha dado ese repunte en el consumo de la juguetería erótica, a pesar de la situación de crisis que se estaba viviendo. Todos estábamos encerrados en casa, no podíamos tener contacto con las personas, hablando de sexualidad se evitaba el contacto con las parejas y la pandemia impulsó la venta de estos productos de manera online”, afirma.

TE PUEDE INTERESAR: Si continúa sequía, estudiará Agsal explotar nuevos pozos de agua en Saltillo

Los artículos se enviaban a domicilio de manera discreta, segura y desde entonces se detonó un consumo más abierto. Otro factor es que cada día cambia la relación que las personas tienen con su cuerpo y con el placer.

“Se habla más de educación sexual en las escuelas, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en internet y muchas personas aunque no tienen educación sexual formal, como debería de ser, ahora tienen medios para indagar por sí mismas y se da mayor apertura a la vivencia de la sexualidad”, explicó Palacios Vásquez.

En Saltillo, las tiendas sexshop reportan mayor consumo de juguetes sexuales, lo que se incrementa del 30 al 50 por ciento en los días previos al Día de la Madre, al conjugarse un cambio de mentalidad y la celebración como pretexto para dar ese tipo de regalos que rompen la tradición de obsequiar artículos para el hogar, en la mayor parte de los casos.

“Las mujeres han cambiado esa percepción, ahora se están abriendo mucho más a la vivencia de la sexualidad y una plancha no es algo que me va a generar bienestar y satisfacción, sino que es algo que me lo dan para seguir reforzando el mismo patrón social de que la mujer está hecha para estar en la casa, para dedicarse a los cuidados del hogar”, agregó.

Parte de esa expresión, dijo, de que la mujer quiere salir de ese mismo patrón, es reivindicar su sexualidad ¿cómo? con la búsqueda del placer y una forma que permite buscarlo es a través de la juguetería erótica, que tiene esa ventaja de que puede ser utilizada de manera individual o en pareja.

Sin embargo, ocurre un fenómeno. Hay muchas personas que compran estos productos, sobre todo mujeres, pero ellas los mantienen escondidos de la pareja o compran productos muy discretos que el hombre no los pueda encontrar porque a pesar de la apertura sexual, existen mitos y tabúes que limitan esa expresión.