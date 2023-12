12 deseos para Saltillo: disminuir la sobrepoblación de perros en situación de calle

“Posteriormente, llevarlo a la educación básica, incluyendo niveles de universidad y adultos, ya que a menudo no podemos educar a aquellas personas que se niegan a entender que los animales deben ser esterilizados”, acotó.

Otro consejo que ofrece es sancionar a quienes no cumplan con lo establecido en la Ley de Trato Digno, la cual indica que los animales domésticos deben ser esterilizados.

“No es aceptable que haya tantos animales en la calle reproduciéndose y quedándose en esa situación. Es responsabilidad de los gobiernos garantizar que se cumpla, ya que a menudo realizan esterilizaciones pero no aplican multas a quienes no las cumplen”, afirmó.

Además, enfatizó: “Para nosotros es muy importante que se multe a las personas que abandonan a sus perros, los mantienen en malas condiciones o no los esterilizan”. En promedio, se reciben dos informes diarios de perros en situación de abandono”, dijo.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 69.8 por ciento de los hogares tiene alguna mascota.