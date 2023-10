A 70 años del aval al voto femenino, mujeres saltillenses recuerdan como ‘una época de muchos cambios’

Explicó que para la mujer de entonces fue un gusto poder ir a votar pero además que se les comenzara a tomar en cuenta para otras cosas. Para entonces, señaló, ya estaba casada pero años antes trabajaba en la Secretaría de Hacienda, época en la que además jugaba tenis, pero no le permitían jugar futbol.

“ Fui a votar por el presidente municipal que iba a haber en ese entonces. No estábamos acostumbradas a ir a votar, nomas los señores, a la mujer no nos hacían caso ”, dijo María Teresa.

No obstante, entonces señaló que lo seguía haciendo precisamente por las enseñanzas de su mamá respecto a la actividad cívica y el respeto a los símbolos patrios.

“ Fui solita porque mi esposo estaba en Guadalajara. Muchas no iban porque no estaba una acostumbrada a andar en política ni nada de eso. Ahora qué bien que le están dando un mejor lugar a las mujeres ”, declaró María.

“( Cambiaron) muchas cosas, nomas mira cómo andan ahora las muchachas jugando futbol o les anda volando el pelito o con su colita de caballo o el pelito recogido. Ya me imagino yo qué me iban a dejar ir a jugar futbol. Hasta ahora andan las muchachas jugando futbol ”, contó María Teresa.

Agregó que la vida de las mujeres, si bien se les permitía trabajar, también era muy limitada en todo. A ella por ejemplo no le permitían salir a la calle sin medias, contó.

“Mi mamá siempre me decía que cumpliéramos con los deberes cívicos. Me acuerdo que en 1950, todavía no teníamos el voto, pero vino el presidente de los Estados Unidos y a mediodía estábamos listos para comer y empezaron a tocar los himnos y mi mamá nos hizo que nos paráramos para escucharlo. ¡Con el plato servido! Hasta que terminaron los himnos nos volvimos a sentar. Así era mi mamá de recta para esas cosas. Teníamos que respetar al gobierno que teníamos”, señaló.

Consideró que actualmente se han perdido ese tipo de valores o acciones cívicas, además de que no le gusta que se rayen o dañen negocios o propiedades cuando hay una protesta social.

“Hagamos lo que sea correcto. Si me dicen si puedes ir a votar y puedo, voy. Mal haría si no porque siempre me toca aquí en frente”, contó.

HUBO MUCHOS CAMBIOS

Irene Cepeda tiene actualmente 88 años y recuerda que entonces se realizaron elecciones muy tranquilas, pues no había personas en desacuerdo con el voto femenino.

Explicó que siendo maestra, en el magisterio se tomó como una buena, necesaria y gratificante noticia, además de que no recuerda reacciones negativas ni de hombres ni de mujeres.