Elecciones Coahuila: ‘yo voto por el voto que nos dieron a las mujeres’, dice doña María Teresa

María Teresa Cavazos viuda de Garza tiene 96 años y este domingo acudió al Instituto de Enfermería y Radiología en Saltillo para emitir su voto.

Declaró en entrevista para VANGUARDIA que aun con su edad avanzada y con la dificultad de tener movilidad limitada al utilizar una andadera para caminar, acudió a la casilla por respeto a su madre que luchó por el voto femenino.

“Desde que nos dieron el voto a las mujeres siempre he venido a votar. Ya me queda muy poquito, ya tengo 96 años, pero mi madre fue maestra de la Anexa nueve años y me enseñó el deber cívico”, mencionó.

TE PUEDE INTERESAR: Elecciones Coahuila 2023: la seguridad sigue siendo el principal reclamo, dice don Lázaro Márquez

“Entonces por respeto a ella y porque nos dieron el voto a las mujeres vengo con mucha dificultad porque ya no puedo caminar bien pero aquí estoy. Es un sacrificio para mí venir a votar, pero cumplo”, puntualizó.

Este 2023 se cumplieron apenas 70 años del voto femenino en México, pues fue el 17 de octubre de 1953 cuando el presidente Adolfo Ruiz Cortines promulgó las reformas constitucionales necesarias para el sufragio de las mujeres.

No obstante, fue hasta las elecciones federales de 1955 que pudieron acudir por primera vez a las urnas a ejercer su derecho