A claxonazos contra la despenalización del aborto en Saltillo

Saltillenses provida de diversas asociaciones civiles y la Iglesia Católica, se unieron en una caravana para protestar contra el intento de despenalizar el aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se llevará a cabo hoy lunes.

Asimismo solicitaron a los ministros un “análisis de calidad en materia de derechos humanos” sin generar un retroceso por “dar gusto” a las presiones de una ideología de moda.

“Solicitamos a los ministros que actúen con apego a la legalidad para mantener a la corte garante de la constitucionalidad del país y sin privilegiar un activismo judicial basado en opiniones y corrientes de pensamiento que los lleve a un desprestigio propio”, dijo Michel Cortés, coordinadora de Frente Nacional por la Familia en el Estado.

EL GRUPO DE CRÍTICOS

Fueron alrededor de 40 vehículos los que participaron en el recorrido por diversas avenidas desde el sur de la ciudad, pasando por el Centro Histórico para concluir en el Palacio Legislativo, para exigir a los diputados defender el derecho a la vida.

Todos los carros cubiertos de globos azules y con cobijas y peluches para bebés en sus cofres, hacían alusión a la defensa de los “no nacidos”; antes de partir el contingente también llevó a cabo un rosario.

“LEGALIZARÍAN UN ASESINATO”

La postura de la iglesia es defender la vida desde su concepción hasta su muerte y es peligroso cuando un Estado autoriza dar la muerte a alguien, el aborto es llamar a un sicario para solucionar un problema, aseguró el nuncio apostólico del Vaticano en México, Franco Coppola tras la misa oficiada este domingo.

El aborto es un delito y esto no significa que la iglesia quiera castigar a las mujeres que aborten, porque hay muchos motivos que explican esa postura, detalló, una mujer violentada tiene el derecho a recibir la ayuda necesaria pero el hijo que nace de esta situación violenta, qué culpa tiene, cuestionó Franco Coppola.

“Lo que se olvida en este asunto es que hay una persona, una vida hay de por medio, que no tiene la culpa de absolutamente nada, no se trata de dar propaganda negativa.

La iglesia no quiere culpabilizar a la mujer, sabemos que es una situación dolorosa y de esa manera se separa de ese dolor, pero también sabemos por psicólogos y psiquiatras que esa herida se queda para siempre”, expresó el representante vaticano en México.

LA EDUCACIÓN ES CLAVE

La iglesia propone, señaló el representante del Vaticano, mayor educación tanto para hombres como para mujeres, pues admitió que no se ha formado adecuadamente a los varones a ser responsables y que asuman las consecuencias de lo que hacen, agregó.

“No es un tema fácil y hay que tomar en cuenta todas las situaciones, hay que tomar en cuenta a todos, si la madre fue víctima e incluso al agresor, pero no olvidar al niño”, pidió

Recordó que la Iglesia está luchando por la abolición de la pena de muerte desde hace tiempo, no porque no haya culpas graves por las cuales que pagar, sino porque no se tiene el derecho de quitarle la vida a alguien y exhortó a encontrar otra soluciones antes que el aborto.