“Hay que trasladar la disputa a terreno de igualdad equilibrar las situaciones frente a poderes del estado, que prevalezca con argumento jurídico, no peso político”.

“Todos mis cargos han sido por oposición, pero me han costado mucho trabajo, tiempo y dedicación ”, dijo el Magistrade Electoral que reconoció la dificultad de vivir una vida donde las personas no son aceptadas por la sociedad integral.

Ociel Baena resaltó que la falta de espacio en el servicio público para personas diverso genéricas no es por falta de capacidad, si no de voluntad política de quienes en este momento ostentan el poder de decisión para designar esos espacios por legitimidad y no por reservas para grupos en situación de vulnerabilidad.