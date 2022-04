$!Advierten de nuevo modus operandi en desapariciones a través de ofertas de trabajo

“Si tengan cuidado yo fui a una entrevista y mega raro, me dicen te vienes a trabajar el martes y vamos a salir a promocionar los productos, cuando la vacante era administrativa y el jueves firmas contrato. La verdadera les dije que no gracias, y eran muy insistentes, inclusive me escribían en la noche eso no es normal, alerta cuídense chicas investiguen la empresa antes de asistir”, comparte Elizabet en su testimonio.

Mientras que otras mujeres, aseguran que desde hace tiempo esas prácticas abundan en redes y que incluso han sabiado de mujeres dentro y fuera de Coahuila que han desaparecido luego de ir a buscar trabajo.

“Así desapareció una ahijada, salió a ver un trabajo y no regresó ya tiene un año desaparecida ella y tres personas más”, señala Emma.