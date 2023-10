Agradece ex alumna de secundaria de Ramos Arizpe que maestra haya sido estricta, porque eso la ayudó

RAMOS ARIZPE, COAH.- La familia de la profesora Patricia Burciaga, quien fuera lesionada con un arma blanca por un joven mientras impartía su clase de Español, en la escuela secundaria número 1, “Rubén Humberto Moreira”, en Ramos Arizpe, lamentó la situación ocurrida.

“Sí me duele la situación que vive la juventud, por los problemas sociales, por lo que sea. Me duele que haya desencadenado en una situación así y que afecten a personas. Obviamente, también para nosotros como familia fue un susto enorme”, detalló Hilda Burciaga.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncia maestra a alumno que la apuñaló en secundaria de Ramos Arizpe: peritos recaban datos en salón de clases

Tras agradecer que las lesiones sufridas por su hermana no tuvieron consecuencias mayores, se dijo preocupada por lo que el acto desencadenará para las partes involucradas.

“Moralmente tanto para la familia del joven, como para el joven, esto es muy lamentable, para sus compañeros alumnos, y en especial pues para mi hermana. Realmente me duele que haya sucedido esto, no estoy ni a favor ni en contra. Me consternó esto mucho”, dijo.

Por separado, María del Carmen Martínez, ex alumna de la docente se refirió a la maestra Paty como una maestra estricta. “A mí me sirvió que fuera así”, dijo.

La ex alumna comentó que en su generación 2012- 2015, no hubo quejas contra la docente, y que el ambiente al interior de la escuela no es violento. “Si hay algunos niños agresivos, pero son pocos y no hacen esas cosas”.