‘Alcalde de Matamoros quiere resolver el problema del agua con discursos, no con recursos’

MATAMOROS, COAH.- Las altas temperaturas que se han presentado en las últimas semanas provocaron una sobredemanda del servicio de agua, lo que aunado a la omisión de las autoridades para el mantenimiento de los pozos ha ocasionado un grave desabasto en todo el municipio que el alcalde Miguel Ángel Ramírez y atribuye protestas a intereses políticos, afirman colonos entrevistados.

“Quiere resolver el problema con discursos y no con recursos, aquí siempre ha faltado el agua, solo que a diferencia de otros años, el problema no ha sido escondido, pero no asume la situación frente a la población que demanda el servicio”, refieren.

Presumen que el dinero que recauda el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Matamoros se desvía para otros fines y no se da mantenimiento a las norias que están en pésimas condiciones, porque los recibos -así sin agua-, no dejan de llegar.

La señora Angélica Terrazas puntualizó que el problema de desabasto de agua se da en casi todas las zonas, porque los tres pozos se abatieron por falta de mantenimiento en este mes de junio.

En tanto, Anita, vecina de la colonia La Esperanza, dijo que la semana pasada salía muy poquita agua y los encargados del Simas decían que no sabían qué estaba pasando, pero desde el domingo de plano ya no sale nada de las llaves.

La noria de La Esperanza está fuera de servicio, están todos los tubos rotos y lo que dicen las autoridades es que los tienen que meter nuevos, pero que estará operando dentro de una semana o dos.

Diana Laura, de la misma colonia, afirma que no tienen ni gota de agua desde hace dos semanas, la autoridad no dice nada, solo se oyen rumores de que la noria se descompuso.

“A veces viene la pipa y nos deja agua en los botes, pero así no se puede vivir, es insuficiente, no alcanza para nada, se acaba pronto; sin embargo, la autoridad no hace caso”, dice.