Alcalde de Ramos Arizpe exige a Kansas City Southern soluciones para accidentes en cruce ferroviario de Los Pinos

El cruce ferroviario de la Carretera Los Pinos en Ramos Arizpe se ha convertido en un punto de alta incidencia de accidentes, situación que ha llevado al alcalde Tomás Gutiérrez Merino a exigir soluciones a la empresa ferroviaria Kansas City Southern (KCS).

TE PUEDE INTERESAR: Capacitan a personal de la Comisaría de Saltillo en violencia de género

En reunión con representantes de la compañía, el edil reiteró la necesidad de ampliar la vialidad a cuatro carriles y establecer medidas de seguridad para reducir los riesgos en la zona donde recurrente mente suceden accidentes, en ocaciones mortales.

“Lamentablemente tuvimos una reunión con Kansas el viernes, incluso vienen a volantear personal de Kansas para hacer conciencia en cada uno de los circulantes que vayan ahí, pero pues bueno, tenemos muchos accidentes. Les pedimos, ya tenemos el escrito ahí, de pedirles la ampliación a 4 carriles del paso ahí”, expresó el alcalde.

Gutiérrez Merino explicó que, aunque se solicitó la instalación de una pluma de seguridad, la empresa ferroviaria rechazó la petición, argumentando que su funcionamiento causaría mayores problemas de tránsito.

“Una pluma se les pidió ahí, pero pues nos dijeron que causaba más problemas la pluma porque tiene que bajar 15 minutos antes de que pase el tren y 15 minutos de que pasa el tren tiene que subir y causaría más problemas. Pero bueno, yo prefiero pararme, tener tráfico 15 minutos, a tener accidentes como estamos”, señaló.

El alcalde lamentó que KCS no considere este cruce como una prioridad y que, en lugar de buscar soluciones, la empresa ponga trabas al diálogo y a la implementación de mejoras.

“Ellos le llaman que no es de prioridad el pase del cruce este, así le llaman ellos. Se ponen tan exigentes que nos dijeron ‘¿qué fue primero, el cruce o la vía?’. Digo, son temas que no vienen al caso, al contrario, hay que echar soluciones, pero tampoco nos da a nosotros de poner soluciones. Falta después de una solución, pues yo también no lo veo cómo, pero ellos traen esa situación ahí”, comentó el alcalde de la capital industrial de Coahuila.