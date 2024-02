Ante ‘Marcha por Nuestra Democracia’, llama Diócesis de Saltillo al voto para tener vida política en paz

Este domingo, después de que a nivel nacional se realizó la llamada “Marcha por Nuestra Democracia”, el Obispo de Saltillo recibió a los medios de comunicación al terminar la misa en catedral a las 13:00 horas.

Fue ahí que Monseñor Hilario González fue cuestionado sobre su opinión a cerca de este movimiento social, al que se sumaron miles de personas en 150 ciudades de nuestro país realizando diversos actos ciudadanos.

“Creo que el lema es democracia sí, dictadura no, yo creo que es una petición legítima, porque el proceso democrático del país, pues es importante, algunas personas pueden sentirlo amenazado”, declaró Monseñor González.

En Saltillo la marcha arrancó cerca de las 11:00 horas de la plaza de las Ciudades Hermanas para terminar el recorrido en la plaza de la Nueva Tlaxcala, donde hubo un pequeño acto protocolario.

“Hay que pedirle a Dios que ilumine la mente de todos los ciudadanos, de los gobernantes, de los que van a contender en los procesos electorales para que sepan respetar esta manera de vivir de democracia”, declaró el obispo de Saltillo.

OBISPOS DE GUERRERO EXPLICAN ACCIONES EN COMUNICADO

Después de que se diera a conocer que cuatro obispos del estado de Guerrero se reunieron con dirigentes del crimen organizado, el obispo de Saltillo recalcó que buscan son los caminos de diálogo para evitar lesionar la vida de los ciudadanos.

“La noticia trascendió como si fueran pactos, verdad, como si nosotros como obispos tuviéramos autoridad para establecer este tipo de acuerdos. Ellos mismos dicen que parte de la vida ministerial buscar los caminos de diálogo”, mencionó Hilario González.

CAMBIAN AL PÁRROCO DE CATEDRAL

Además, Monseñor Hilario González señaló que habrá cambios de párrocos en tres iglesias de la ciudad, entre los que se encuentra la catedral de Saltillo, en San Pablo Apóstol y Sagrada Familia.

“El padre Juan Manuel Ledezma tendrá cambio y llegará a catedral, así mismo a San Pablo viene Jorge Salvador Guzmán, todavía no sé a donde voy a asignar al padre Plácido y aún no sé quién irá a la Sagrada Familia, esta grilla eclesial no nos ayuda”, determinó el encargado de la Diócesis de Saltillo.