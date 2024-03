Armarán en La Laguna foros ciudadanos para que corridas de toros regresen a Coahuila

Critica ex matador a antitaurinos, dice que apoyan prohibición y se desentienden de lo que le pasa al toro de lidia, ‘ni un bulto de alimento les han llevado’

Recordó que el principal actor de la suspensión de las corridas de toros en Coahuila fue Rubén Moreira, quien ni siquiera vive en el Estado, y lo hizo solo para perjudicar al ingeniero Armando Guadiana (+), quien ya no está con nosotros.

Jorge Mata Carlos, ex matador de toros profesional, manifestó que estos son otros tiempos, ahora tenemos un gobierno que escucha, un gobierno joven, no autoritario.

Para Jorge Mata hoy en la Laguna existe un fervor importantísimo por la fiesta brava, tal como se demostró el 24 de febrero, cuando se hizo un homenaje a la Bandera Mexicana, con unas dos mil 500 personas en la Plaza de Toros de Lerdo y afuera no había ningún antitaurino protestando.

“Queremos que se reanuden las corridas de toros, no porque a nosotros nos guste, sino porque debemos llegar al diálogo”, propuso el ex matador, promotor de festejos taurinos y que figura como presidente del capítulo taurino Coahuila-Durango de Tauromaquia Mexicana TMX .

En Coahuila, muchos de los rastros están en deplorables condiciones y los animales no mueren dignamente, como un toro bravo en una plaza de toros

Existe en Coahuila otro tipo de espectáculos que no son revisados y pese a que ha habido mucha violencia, son permitidos, donde en las tribunas se golpean hasta que se matan y son espectáculos deportivos que están bien vistos.

Es importante resaltar que hace unos días, la secretaria de Cultura, Esther Quintana Salinas, se pronunció a favor de que vuelvan las corridas de toros a Coahuila.

Señaló que la fiesta brava es arte y cultura milenaria, además de generar empleos y derrama económica, al tiempo de cuestionar que quienes se manifiestan contra ello, generalmente son quienes están a favor del aborto.

“Se está perdiendo riqueza económica para Coahuila, hay que pensarlo ¿no? Porque no estamos para esas situaciones en las que vivimos, no estamos para.... ya no le quiero poner calificativo, ustedes pónganselo”, concluyó.