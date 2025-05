Múzquiz: Escala conflicto entre Mónica Escalera y los hermanos Flores; acusan amenazas de muerte

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

Tras señalar que “Tony” Flores “es una rata, es un corrupto”, la excandidata a alcaldesa de dicho municipio, añadió: “pero nos vamos a ver las caras, nos vamos a ver las caras, y tú también, Tania Flores, te vas a ver las caras conmigo, porque el pedo es tuyo y mío”.

“Aquí nos vamos a ver, aquí nos vamos a ver, y una tiene que dejar de respirar, porque esto no se va a quedar así”, sentenció, mientras apuntaba con su dedo índice.

De manera reiterativa, expresa: “Tómalo como quieras, porque tus amenazas tú me las has dado, tú me has amenazado, tú me has mandado a hacer esto, y nos vamos a ver las caras tú y yo, porque yo no me voy a quedar así”.

En el extenso video, Mónica Escalera acusa a Tony y Tania Flores de haber enviado a varias personas a golpearla cuando atendía a quienes resultaron responsables de los daños causados a un auto que conducía el diputado petista en la cabecera municipal.

Apoyándose en su versión, el dirigente estatal de MC, Alfonso “Poncho” Danao de la Peña Villarreal, tomó partido al ofrecer su apoyo legal a Mónica Escalera, según se aprecia en otro material audiovisual que también se hizo público.

En su mensaje, la agredida, alega: “Tengo los pies fracturados, porque, hasta eso, cobardes, porque hasta tuvo miedo la hija de la chin... ¿Por qué de frente no lo hizo? ¿Por qué de frente no lo hizo?”, cuestionó, furiosa.