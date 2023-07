¡Atención Coahuila! Si pagas tu crédito Infonavit antes, te hacen 50 por ciento de descuento; estas son las condiciones

No hay necesidad de hacer filas, se puede hacer desde internet

En Coahuila, pagar el crédito hipotecario del Infonavit de manera anticipada y obtener un 50 por ciento de descuento sobre el monto final es posible; del 2019 a junio de este año, más de 10 mil personas aprovecharon el programa, de acuerdo con la delegación estatal.

De acuerdo con el delegado del Infonavit, Gustavo Ernesto Díaz, de enero de 2019 a junio de 2023, en el estado 10 mil 92 personas han aprovechado este programa de descuento anticipado; sin embargo, se deben cumplir con varios requisitos, pero para el trámite no necesitan ningún gestor, ni tampoco abogados, solo requieren tener activa Mi Cuenta Infonavit.

El programa se llama Descuento por Liquidación Anticipada y existen varios requisitos para poder aplicarlo: el primero de ellos es estar al corriente con los pagos, deberá tener un monto de duda menor al 25 por ciento del préstamo original que otorgó el Infonavit, para hacerse acreedor al 50 por ciento de descuento.

Por ejemplo, si una persona recibió un crédito por 400 mil pesos para comprar una vivienda, y a la fecha únicamente debe poco menos 100 mil pesos entonces es sujeto al descuento del 50 por ciento si liquida de manera anticipada; pagará solamente 50 mil pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Diputado federal por Coahuila propone aumentar el presupuesto en materia de seguridad

La delegación estatal de Infonavit informó que, de enero de 2019 a junio de 2023, los descuentos que ha hecho el Instituto suman 247 millones 668 mil pesos, lo que equivale a 24 mil 500 pesos en promedio por persona.

Para liquidar el crédito de manera anticipada solamente hay que ingresar a Mi Cuenta Infonavit en internet y escoger el apartado de Mi Crédito e ingresar a Saldos y Movimientos.

Una vez en ese apartado del sitio web se selecciona Pagar Mi Crédito, ahí aparecerá el monto total y si es sujeto al descuento. En caso de que así lo sea solo tiene que imprimir la página del monto a pagar y guardarla como respaldo.

Para el pago se tienen varias opciones, una de ellas es a través de internet por ventanilla bancaria en la página portalmx.infonavit.org.mx, por transferencia electrónica con los 10 dígitos del número de crédito y también en bancos y otros lugares autorizados que vienen en el mismo portal del Infonavit.

Es importante que las personas que quieran obtener el beneficio de descuento del 50 por ciento hagan el pago total, y no parcial; también deben saber que el programa no aplica para Infonavit Total, Infonavit Total AG, ni tampoco Mejoravit, Arrendavit, Tu Casa es Posible, ConstruYO, Fideicomisos, Segundo Crédito, Cumplir Cuenta, Crediterreno, créditos beneficiados con el programa de Responsabilidad Compartida reestructurados antes de mayo de 2022 y Créditos que se otorgan en pagos (ministraciones), porque no están 100 por ciento ejercidos.