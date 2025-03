Clima y predios descuidados; combinación que pone a Saltillo a arder, van 857 incendios en el año

En el inicio de este 2025, Saltillo ha registrado 857 incendios. Una cifra que no se había registrado en la ciudad.

A propósito de estos, dijo Eladio Cornejo, docente de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), que ya sean provocados o naturales, la propagación de los incendios se debe a la falta de limpieza de arbustos.

“El problema es que aquí en la ciudad, por falta de limpieza, por la normativa de mantener la cubierta baja, los dueños de los terrenos no limpian y no mantienen la cubierta baja y los incendios se propagan rápido”, comentó el académico.

“Entonces, un incendio provocado o natural se propaga muy rápido con los árboles finos. El asunto es que tenemos 80 años de combatir y esto ocasiona que haya más material que sirve como combustible”, explicó.

EL IMPACTO DEL CLIMA

De acuerdo a Aguas de Saltillo, en 2024, para el mes de agosto ya se registraban 250 litros de lluvia por metro cuadrado, la mitad del ideal anual.

Este factor provocó que la ciudad se pintara de verde, por el crecimiento de pasto y otras especies que son las más propensas al fuego.

“Vivimos un año bueno de lluvia del 2024 que propició el crecimiento de combustibles finos, y esos son los primeros que se empiezan a ver y estos son los pequeños conatos de incendios que hemos visto alrededor de la ciudad, ya sean por accidente o provocados”, comentó.

Agregó: “Son aparatosos por la hierba, porque son los primeros que queman y queman muy rápido, es combustible muy fino. Y sí, es muy muy este aparatoso, impresionante, espectacular, porque es pasto, algo de hierbas, arbustos, no son árboles, pero sí es sí impresiona. Entonces eso es lo que posiblemente propicia que sea más fácilmente en sentido.”.

CREAR CONCIENCIA Y UN MARCO LEGAL

A manera de prevención indicó que debe haber programa de concientización para que haya limpieza de predios. El investigador Eladio Cornejo considera que es importante que también haya incentivos económicos para que se realicen estas acciones.

Cabe mencionar que uno de los problemas que se han presentado en Saltillo, no sólo es la falta de interés por la limpieza, sino un descuido por el predio, ya que las autoridades locales han informado que no hay investigaciones, porque la mayoría de los propietarios de terrenos incendiados no interponen denuncia, y el Código Penal de Coahuila no establece la investigación de oficio.