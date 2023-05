Busca joven empresario llegar al Congreso: ‘Traigo la política en mi ADN’

Carlos Lara Pérez tiene 26 años, es empresario y entró a la política por inercia familiar. Busca ser diputado local como abanderado de la coalición Rescatemos Coahuila (UDC-PVEM) por el distrito 15.

“Los dos lados de mi familia le entran a la política, pero del lado de los Pérez es por mi abuelo Evaristo Pérez Arreola, que hizo una labor social increíble”, detalló Carlos.

“Siempre me quedé con esa espinita porque lo traigo en la sangre, lo tengo en un ADN. Me gusta servir a la comunidad, lo hago de corazón. Me identifico mucho con la labor social y defender la clase trabajadora”, añadió Lara.

El candidato mencionó que su edad sirve para llevar la representación juvenil al Congreso del Estado, pues relató que aunque los jóvenes de 18 a 29 años representan un tercio de la lista nominal, no hay ningún diputado en ese rango de edad en Coahuila.

Respecto a su relación sobrino-tío con el candidato a la gubernatura por la misma coalición, Lenin Pérez Rivera, Lara Pérez declaró que “vamos sobre la misma línea, pero en diferente camino”.

“UDC no se escucha mucho hoy en día acá en Saltillo, pero es una misión que yo tengo y es un objetivo, porque yo soy saltillense 100 por ciento. Queremos hacerlo crecer y creemos que somos un frente opositor muy fuerte de izquierda”, relató Lara.

Respecto a la inusualidad de ser un empresario que se califica de izquierda, el candidato abanderado por UDC detalló: “Soy empresario, pero la verdad es que los trabajadores que yo tengo yo les remunero muy bien. Me gusta que con base en las buenas remuneraciones, ellos me rindan mejor”.

“Siento que también la izquierda es también trabajar, es tener voluntad política, es querer servir a la gente, no todo lo veo como el tema financiero, sino también en esta labor social de querer trabajar para el pueblo”, detalló el candidato.

En ese sentido, mencionó que como empresario le gusta más ser calificado “como un amigo y no un jefe. Busco que mis trabajadores sean propositivos, constructores y no que dividan y vengan a estar haciendo grillas”.

En redes sociales, Carlos Lara promociona una propuesta de vinculación al primer empleo con las empresas. Al preguntarle qué diferencia hay con programas similares existentes como “Jóvenes Construyendo el Futuro” de nivel federal, el candidato explicó:

“La verdad es que yo lo que tengo entendido es que no se hacen auditorías y hay mucho desentendimiento ante esta situación de que a los jóvenes haz de cuenta que les dicen: ‘yo no te necesito a ti’”.

Detalló que el programa que propone busca involucrar a las empresas “a través de incentivos fiscales”. “Nosotros vamos a aportarle en el Congreso del Estado un presupuesto para que se les pague a estos jóvenes y que estas empresas no les duela tanto financieramente”.

Respecto a otras asignaciones del presupuesto, Carlos Leal calificó de “estratosférica” la cantidad de 700 millones de pesos en publicidad y medios “a comparación de lo que se invierte a lo mejor por ejemplo en el DIF o en material y equipo médico”.

Relató además que en caso de llegar al Congreso del Estado siendo minoría respecto a otros partidos o coaliciones “hay que hacer ruido como pueda, o sea, hacerles entrar un poco en razón a todos de que esto no está bien”.