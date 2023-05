Mencione tres problemas de Coahuila que, de no ser atendidos de inmediato, podrían tornarse graves y, en consecuencia, resolverlos le costaría mucho más a la entidad.

“El primero es el problema de todas las regiones que es el agua potable; se requiere un programa fuerte analizado y estudiado. Vamos a presentarlo para todas las poblaciones y comunidades y además el aspecto de sanidad porque no han hecho las plantas de tratamiento adecuadas y necesarias. Otra de las más graves es el tema de salud, que vamos a atacar de pe a pa, que ya anunciamos en Acuña y Múzquiz con los centros de diagnóstico con equipo de última generación”.

“El primero, la corrupción. Segundo, la adicción al cristal, que es parte de la inseguridad que vivimos porque se permite el tráfico de cristal y la venta de manera indiscriminada. Y otra cuestión son las obras de infraestructura. Es una vergüenza que el estado no tenga vuelos a Saltillo, a Monclova y a Piedras Negras. Yo haría que tengamos vuelos a esos tres lugares”.

MANOLO JIMÉNEZ

“El tema del agua es importante atajarlo pronto; la diversificación económica de algunas regiones que están emproblemadas con su economía madre local, como el caso de la Carbonífera y Monclova con AHMSA; y algo que no podemos bajar la guardia, que se puede descomponer en cualquier momento si no le ponemos ganas, la seguridad, no se puede bajar la guardia un solo día, ni nos podemos confiar y debemos trabajar 24/7”.