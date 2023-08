Coahuila: alertan pediatras por alza en COVID-19 con regreso a clases; piden vacunarse

Y es que se trata de la variante Eris o EG.5 que no representa ningún riesgo para la población, pero se recomienda contar con un esquema de vacunación completo -incluyendo los refuerzos- ya que las vacunas han sido diseñadas para combatir las variantes que siguen surgiendo.

“ Estos síntomas son compatibles con COVID y si aparte los papás o mamás también están enfermos, presentan congestión nasal, gripa, tos, diarrea, si no tienen olfato o gusto, seguramente están contagiados de COVID-19 y se sugiere que se realicen una prueba para corroborar e iniciar un tratamiento ”, comenta de Haro en entrevista para VANGUARDIA.

SOBRE EL CONTAGIO...

Según de Haro, el ciclo de contagio inicia en los primeros tres días de los síntomas, el virus es más intenso en aquellas personas que tienen enfermedades o padecimientos que disminuyen sus defensas, como la diabetes, hepatitis y entre otras.

También afecta a quienes no llevan una alimentación balanceada, no toman agua o no duermen las horas adecuadas.

Los siguientes cinco días corresponden a la etapa en la que se tiene el mayor nivel de contagio. Posterior a este periodo es posible continuar con síntomas pero sin riesgo de seguir contagiando. En algunos casos se presentan sensaciones de long COVID que pueden extenderse hasta por 3 meses que pueden generar fatiga y dolor de cabeza.

Como los síntomas son comunes, la mejor recomendación es no automedicarse y acudir con un profesional de la salud ante cualquier síntoma, ya que este podrá determinar el origen del padecimiento y recomendar los medicamentos apropiados para el tratamiento.