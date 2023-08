¿Cuán dañino puede ser para nosotros resulta un segundo, tercer o cuarto contagio de COVID-19?

Aun así, no es una conclusión inevitable que la reinfección aumente en definitiva el riesgo de desarrollar COVID-19 prolongado , dijo Fikadu Tafesse, virólogo de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón. “ La reinfección es muy controvertida ”, señaló. “ Literalmente, hay información contradictoria al respecto dependiendo del artículo que leas. Así que no sé qué creer ”.

“ El hecho de haber tenido la suerte de no presentar síntomas más persistentes no garantiza que no los vayas a tener la próxima vez ”, afirmó.

Aun así, hay muchas cosas que escapan a nuestro control. “ Uno quiere evitarlo a toda costa, pero no estoy seguro de querer vivir en una burbuja para intentar no contraerlo ”, explicó Chin-Hong.

También señaló que hay maneras de reducir el riesgo de complicaciones a largo plazo por COVID-19: este otoño estará disponible una vacuna actualizada, que ayuda a amortiguar el recontagio y antivirales como Paxlovid reducen el riesgo de desarrollar COVID-19 prolongado.

Chin-Hong asegura que acostumbra andar con un cubrebocas en el bolsillo, pero que no cancelaría un viaje ni evitaría abrazar a un amigo con el que se cruzara por miedo al virus. “Hago todo lo que está en mis manos”, concluyó. “Pero no tengo miedo”. c.2023 The New York Times Company.

Por Dani Blum, The New York Times.