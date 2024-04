Coahuila: ven especialistas inviable nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar

Especialistas en economía consideraron inviable la reforma con la que se busca crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, a donde se transferirían recursos de subcuentas de retiro y de vivienda del Infonavit no cobrados en 10 años y que están prescritos.

De aprobarse la reforma, obligará a Afores a transferir automáticamente al fondo los recursos de trabajadores a partir de los 70 años, que no hayan pedido la devolución de los saldos de subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y vivienda.

Economistas consultados por VANGUARDIA coincidieron en que se trata de una iniciativa inviable, pues no permite medir riesgos, por lo que pidieron a los legisladores analizar y tomar con reservas la propuesta.

Para el especialista Marcelo Lara, la propuesta deja más preguntas que certezas. “Es un tema muy delicado porque al final de cuentas es un recurso que es de un trabajador que, si bien puede no estar activo o que inclusive puede haber fallecido sin dejar beneficiario, pues es un dinero que no le pertenece al gobierno, ni al administrador en el Afore”, comentó.

Señaló que la iniciativa no muestra claridad sobre un posible escenario en el que un trabajador mayor de 70 años decida reclamar su dinero.

“Hay gente que no ha reclamado ese dinero porque no sabe dónde está.. cualquiera va a pensar que el tema es quitarle ese dinero a una persona”.

Lara considera que la propuesta no es viable y dijo que se debe realizar un esquema para buscar a las personas que no han reclamado su Afore.

Según la propuesta, el Fondo de Pensiones para el Bienestar reuniría los recursos de las subcuentas de retiro y de vivienda del Infonavit no cobrados en 10 años y que se encuentran prescritos.

Por su parte, el economista Antonio Serrano dijo en entrevista que la propuesta es muy general no existe una solución puntual al problema pensionario.

“La propuesta así como se envió es demasiado general. Tan general, que no creo que ni siquiera la gente lo entienda, ni el propio Gobierno, porque no te dan garantías que si el proyecto en el que se invierta no resulta el dinero regresa con sus intereses. Tampoco dice cómo vas a liquidar y obviamente cuánto nos va a costar a los mexicanos hacer ese cambio”, comentó.

Por último, indicó que no se sabe “cómo puedo decidir si quiero que el gobierno maneje mi dinero, porque así como está la ley en este momento yo puedo puedo pedir un amparo”.