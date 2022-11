La Comunidad San Aelredo informó que alrededor de 150 integrantes de esta asociación en el estado se identifican como género no binario, hombre o mujer, por lo que celebran la iniciativa de Morena para reconocer en Coahuila a las personas que forman parte de este sector poblacional.

Noé Ruiz Malacara, representante de la organización, señaló que con las reformas legales las personas estarían en posibilidad de plasmar el género no binario en documentos oficiales, como actas de nacimiento y licencias de conducir, por ejemplo, que son de competencia estatal.

A nivel nacional, explicó, esto ya se reconoce en la Clave Unica de Registro de Población, pero falta llevarlo a la credencial del INE, lo que requiere de una reforma de carácter federal.

TE PUEDE INTERESAR: Plantea Morena reformar leyes en Coahuila para reconocer el género no binario

“El principal objetivo es darle visibilidad a la población que se identifica como no binaria y que en su acta de nacimiento pueda aparecer así. El hecho de que ahora se les pueda dar este reconocimiento es algo muy importante para nosotros, por ejemplo, Nuevo León ya ha reconocido personas no binarias en las actas, Hidalgo lo acaba de hacer”, dijo Malacara.

Aclaró que no hay estadísticas sobre población con género no binario, pues en México es un término prácticamente nuevo, que empezó a manejarse hace unos tres años, pues incluso ni las mismas personas se reconocen como no binarias, hasta que empiezan a escuchar sobre el no binarismo.

Karla Llamas Gómez, representante de Jóvenes Prevenidos, aseguró que la propuesta de la diputada Lizbeth Ogazón Nava es positiva, sin embargo, la bancada de Morena es minoría en el Congreso del Estado y se requerirá de un cabildeo intenso para convencer al resto de los partidos de aprobar la iniciativa.

“Abrir el espacio para reconocer a personas no binarias, que no se identifican como hombres ni como mujeres, es importante, pero no simulando que están con la población LGBT como lo han venido haciendo desde hace años, sino aprobando iniciativas que realmente benefician a esta población”, comentó.

La iniciativa propone reformar la Ley del Registro Civil para que en la rectificación, aclaración y reconocimiento de identidad de género se incluya a “las personas cuya autopercepción de género no se enmarque en las categorías de masculino o femenino, que tendrán el derecho al reconocimiento e inscripción de su género no binario”, y lo mismo aplicaría en la Ley para la Familia.

TE PUEDE INTERESAR: La era del fentanilo y otras sustancias: ¿cómo hablar de drogas con los jóvenes?

EN COAHUILA:

-La población LGBTI+ asciende a 109 mil 457 personas (el 4.5% de la población de 15 años y más), según la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género.

-El 64.9 % de la población LGBTI+ se encuentra soltera; el 16.7% declaró vivir en unión libre, mientras que 30.6 % está unida o casada.

-El 62% cuenta con nivel educativo medio superior o superior, mientras que en la población heterosexual el porcentaje es del 46.4%.

-Cada vez hay mayor apertura y autorreconocimiento entre los jóvenes, respecto a su identidad sexual.

-A nivel nacional suman cinco millones de personas de la diversidad sexual.