¿Por qué la asexualidad se volvió tendencia? Esto debes de saber sobre la séptima letra en LGBTIQ+

Durante la última semana de octubre en redes sociales , especialmente en páginas de activismo y memes sobre sexualidad , estuvo bastante en tendencia esta orientación que no todos conocen, pero ¿Por qué?

Expertos y miembros de la comunidad lo describen como la falta de atracción o de interés sexual , pero no necesariamente está ligada a sus prácticas sexuales y a la orientación romántica, pues alguien puede identificarse como asexual heterorroméntico, birromántico, homorromántico, lesborromántico , etcétera.

Sexo-Indiferente : pueden o no estar interesado, bajo una postura de “cada quien vive como quiere”.

Sexo-negativo : que no tiene interés en practicar relaciones sexuales ni está de acuerdo en su centralización.

Demisexualidad : Personas que sienten atracción solo con quienes tienen una fuerte conexión emocional. No confundir con noviazgo.

NO SOLO ES EN LO SEXUAL

Ser asexual no necesariamente significa que no sienten atracción romántica, pero existe otra comunidad que no la siente: los arrománticos.

El arromanticismo es la ausencia de la atracción romántica, sin embargo, no quiere decir que la comunidad arromántica no disfrute del amor y sus productos comerciales (series, novelas, películas). Simplemente no sienten deseo por estar en una relación de pareja y, como en la asexualidad, hay diferentes tipos de orientaciones.

Arromántico: falta o ausencia de la misma atracción romántica.

Demirromántico: atracción romántica por una persona después de que un fuerte vínculo emocional ha sido establecido.

Gris-arromántico: rara o poca atracción romántica.

Alorromántico: presencia de atracción romántica.

