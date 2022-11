La diputada Lizbeth Ogazón Nava (Morena), plantea reformar la Ley del Registro Civil para que en el Artículo 124 sobre rectificación, aclaración y reconocimiento de identidad de género, se incluya a “las personas cuya autopercepción de género no se enmarque en las categorías de masculino o femenino, que tendrán el derecho al reconocimiento e inscripción de su género no binario”.

Lo mismo se plasmaría en el Artículo 133 de la Ley para la Familia, en el apartado de rectificación y aclaración de las actas del Registro Civil.

“El objetivo es reconocer el género no binario y visibilizar la lucha de las personas que se identifiquen así; se busca corregir cualquier sesgo jurídico que normaliza conceptos fundamentales en prejuicios sociales y que a través de actos de discriminación limitan a las personas cuya autopercepción no encuadra dentro de las dos condiciones que conforman el sistema binario hombre-mujer.

“La sociedad –añadió- ha logrado avanzar al reconocer identidades de género distintas al sistema binario, pero este mismo sistema excluye a las personas cuya autopercepción no se encuentra en estas dos condiciones”, dijo la diputada.

Con la lucha de la comunidad LGBTTIQ+ la sociedad evoluciona en la manera de pensar y se ha obtenido el reconocimiento de diferentes identidades de género, aunque a la hora de intentar cambiar documentos, como el acta de nacimiento, para que coincidan con la identidad de género que le corresponde, no procede y solo aplican las categorías de hombre y mujer.

El Registro Civil de Coahuila informó que entre 2019 y 2022 han entregado 280 actas de cambio de sexo, 189 corresponden a coahuilenses y 91 a personas de otros estados y aclaró que no existen registros de nacimientos no binarios.

“Lo que se hace aquí, al no permitir que en las actas de nacimiento una persona se identifique con el género no binario, es volver a invisibilizar la lucha de las personas no binarias y obligándoles a que se tengan que identificar en una de las dos categorías de hombre a mujer”, indicó.

Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló como criterio para identificar a una persona el cómo se describe a sí misma, es decir, la manera en la que se auto-identifica, por lo que la identidad de género no es una elección, una preferencia o un simple capricho, sino una vivencia interna que experimenta profundamente y que forma parte del proceso más amplio de formación de la identidad humana.