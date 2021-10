Colegios particulares de Monclova se guardan cifra de contagios de COVID-19

MONCLOVA, COAH.- Escuelas del sector privado de Monclova y la región han omitido informar al Subcomité de Salud de la Región Centro y a la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, si han surgido contagios en sus instalaciones y con su personal o alumnos.

Fernando Gutiérrez, titular del mismo, no precisó cuáles son los planteles que han guardado sus informes de contagios, pero llamó a los mismos a trabajar en coordinación para prevenir problemas mayores.

“Hemos tenido información de que algunos no nos han retroalimentado de las situaciones que se presentan en las mismas, lo que queremos es evitar cualquier situación, no es de nuestro interés hacer pública la información de las personas que se encuentran en esta situación, si no lo que tenemos que hacer es tomar las medidas para evitar una propagación masiva de los contagios”, dijo el funcionario.

Mencionó que no es un número de contagios que alarme a la población, han sido contagios de alumnos y de profesores, por ello reiteró se debe de informar para marcar lo protocolos necesarios en los colegios.

Faustino Aguilar, jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria de la Secretaria de Salud, afirmó que son dos los contagios de COVID-19 que se han dado durante los últimos días al interior del Pan American School, antes Colegio Cumbres de Monclova.

DISCREPAN CIFRAS

En medios locales de la Región Centro del estado, trascendió que habrían sido más de 40 casos entre la comunidad estudiantil, pero el médico aclaro que lo reportado hasta este momento son únicamente un par de casos.

“Hablé con la directora del plantel, me dice que ellos nada más tienen notificados dos pacientes de secundaria, pero que están bien. Son dos alumnos y ningún personal docente”, comentó.

Dijo que el colegio optó por cerrar instalaciones para llevar sus clases en línea, y hasta el próximo 18 de octubre podrán retornar a las aulas.