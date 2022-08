Comerciantes de Saltillo reportan ganancias regulares en Fiesta del Santo Cristo por pandemia e inflación

Feligreses consideraron que los costos de los platillos, snacks y hasta artesanías han subido los precios, por lo que no pueden comprar como antes

Saltillo, Coahuila.- Aunque los comerciantes tuvieron una venta considerable durante la verbena popular del Santo Cristo , no se recaudó lo que años anteriores, antes de la pandemia , se lograba ganar.

“Sí compraron pero no se reunió lo que antes se ganaban, antes en un solo día juntábamos los ocho o 10 mil pesos y al día siguiente lo mismo.

Algunos comerciantes de productos como maquillajes, calcetines, ropa, zapatos y demás artículos, aseguraron que la venta no fue la esperada, pues aunque sí hubo clientes, fueron menos que los que atendían antes de la pandemia, cuando incluso se veían en la necesidad de contratar un ayudante.

“A veces hasta da pena porque se ve a los papás cómo le dicen a los niños que unos nachos para dos , que compartan o que no se los compran porque mejor cenarán gorditas o un burrito ” , comentó.

“También yo creo por la pandemia, como está la quinta ola a lo mejor muchos no se animan a venir, también creo que faltó gente, o sea sí había pero no como antes cuando no podías ni caminar en los pasillos”, expresó la comerciante Yamilet Coronado.

Por su parte, feligreses consideraron que los costos de los platillos, snacks y hasta artesanías han subido los precios “igual que en todos lados” lo que no permite a las familias comprar cazuelas de barro, juguetes de peltre, imanes para el refrigerador o artesanías como antes lo hacían.

En un recorrido por los puestos de comida se registraron precios de hasta 90 pesos el platillo de gorditas, siendo los chiles rellenos, tacos o guisos los más costosos, de hasta 150 pesos, así como refrescos de hasta 30 pesos, mientras que los puestos de hotdogs eran los más económicos y con mayor clientela.