Comprometen agua de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para cumplir con tratado; Texas presiona

Para cumplir con el tratado de 1944, México comprometió los volúmenes de agua de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas en noviembre de 2024.

De acuerdo con la científica saltillense, Rosario Sanchez, los excesos de agua que puedan tener estos estados en sus presas se comprometieron al estado de Texas.

Para la investigadora del Instituto de Recursos Hídricos del Estado de Texas y profesora de la Universidad de Texas A&M, México presenta problemas para cumplir con el tratado aunque ha dado señales de voluntad para hacerlo.

Sánchez explicó que con la minuta firmada en noviembre del año pasado, “institucionalizó” la presión del cumplimiento del tratado con lo que se comprometió el volumen de cuerpos como los arroyos San Juan El Álamo, en Nuevo León, además de los derechos de agua de México almacenados en la Presa La Amistad en Coahuila y la Presa Falcón, en Tamaulipas.

“Todo eso que era dos terceras partes de México, también se va a usar para cumplir con Texas. México lo que dijo ‘vamos a sacar agua de donde se pueda para cumplir con el tratado’”, apuntó.

Explicó en entrevista exclusiva para VANGUARDIA, que el tratado obliga a México a entregar, cada cinco años, un volumen de agua a Estados Unidos, quinquenio que vence el próximo mes de octubre.

“México tiene, de acuerdo con el tratado, 5 años para asignar un monto de agua a los EE.UU. vamos en el año cinco y México no ha superado el 30 por ciento de lo que tiene que darle a EE.UU y le quedan 7 meses para cumplir. Aquí el problema es que no lo va a poder cumplir. No hay agua en la cuenca, no hay agua suficiente en las presas. No hay excesos. La minuta lo que plantea es que se va a mandar los excesos y que si México no lo necesita se va a mandar. Esas dos hipótesis son inviables”, apuntó.

En días recientes y en medio de la tensión comercial entre ambos países, legisladores de Texas presionaron a la Casa Blanca para que México cumpla con sus obligaciones hídricas.

“Nos enfrentamos a una crisis del agua en el sur de Texas, y es una crisis provocada por el hombre. Lidero la lucha en el Senado para exigir responsabilidades a México. Deben acatar el tratado que proveerá agua a los agricultores y ganaderos del sur de Texas”, dijo la tarde de este jueves el senador texano Ted Cruz en su cuenta de X.

Para Sánchez, en las condiciones actuales, no así en 1944, el tratado es extremadamente optimista en cuanto a lo que puede ofrecer México, por lo que es necesario que se renegocien los términos del mismo.

La científica apuntó que las condiciones del tratado ya no son viables debido a la sequía, la disminución del agua superficial, la falta de lluvia y el consumo agrícola que se ha triplicado del pronóstico hecho en 1944.

Además, apuntó, Texas tampoco ha hecho esfuerzos suficientes para la conservación, pues lo que México le aporta desde el Río Bravo es tan solo una tercera parte de lo que consume.