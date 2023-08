Con huelga de hambre y marcha, piden justicia para joven torturado que murió en Saltillo

Familiares de un joven que fue torturado y murió tras ser detenido por la Policía del Estado de Coahuila , instalaron un plantón para exigir justicia, tras seis meses de que la investigación no avanza.

“Ese día ya no lo vimos después de que fue subido a la patrulla. El iba con su hermano que fue uno de los testigos. Lo daban por muerto, pero no contaron con que regresaría. En el hospital el doctor nos enseñó la radiografía donde mi hijo tenía una navaja cerca de la zona baja. Nos indicaron que no pudo haber entrado esa navaja por la boca”, expresó.

A la fecha, el padre de José Francisco dice que ya han recibido amenazas tras emprender una lucha en la que las declaraciones infieren que fueron los elementos de policía quienes realizaron la tortura que le causó la muerte.